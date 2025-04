The Last Of Us 2: il co-creatore paragona una sequenza d’azione ad una storica battaglia di Game of Thrones

Il co-creatore di The Last Of Us, Craig Mazin, paragona una delle prossime scene d’azione della seconda stagione a una delle battaglie più amate dai fan di Game of Thrones. In onda per la prima volta nel 2023, la serie della HBO adatta il famoso videogioco di Naughty Dog per PlayStation, seguendo i sopravvissuti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) mentre attraversano gli Stati Uniti in seguito a un’epidemia micidiale di funghi. Dopo le ottime recensioni e l’alto numero di spettatori della prima stagione, The Last of Us 2 è ormai alle porte, con i trailer che anticipano che i personaggi principali della serie dovranno affrontare un assedio pieno di azione nella città fortificata di Jackson, nel Wyoming.

In una recente intervista con THR, a Mazin, che ha co-creato lo show con Neil Druckmann, è stato chiesto se si fosse ispirato a Game of Thrones e all’impressionante modo in cui mette in scena le battaglie durante la realizzazione della sequenza di Jackson nella seconda stagione di The Last of Us. Il co-creatore ammette di essere un grande fan della serie fantasy della HBO, citando l’episodio della quinta stagione di “Hardhome” e la sequenza di battaglia che lo accompagna come un esempio di azione che riesce a coniugare lo spettacolo con uno scopo narrativo sottostante. Ecco la sua spiegazione:

Certamente, come fanatico di Trono di Spade, ricordo di aver guardato “Hardhome” senza pensare a quanto fosse complicata e impressionante l’azione. Quello che ricordavo era quanto fossero commoventi e importanti le cose che accadevano durante l’azione. Quella donna dei Bruti [Karsi], vederla trasformata, e vedere il Re della Notte resuscitare i morti e dire: “Ehi, io e te, Jon Snow, siamo in rotta di collisione, amico mio, e più mi combatti, peggio sarà per te”. La disperazione, la perdita totale.

Questa è la nostra filosofia riguardo all’azione. Qual è il punto? Quindi, nel costruire questa sequenza, siamo stati molto ambiziosi perché volevamo solo mostrare quanto potesse peggiorare. Ma la domanda era sempre: Perché? Di cosa si tratta, cosa cambia e cosa significa per il nostro popolo andare avanti?

Jackson, come vediamo nella prima puntata, sta crescendo, si sta espandendo. C’è una certa spavalderia. Non sembrano particolarmente preoccupati per i problemi all’esterno. Sono diventati un po’ compiacenti. Fanno un ballo di Capodanno. Vanno in terapia. Ristrutturano le case. Hanno perfezionato le pattuglie. D’altro canto, ti viene da pensare: Ragazzi, non sapete che state vivendo in un programma televisivo?

Cosa significa per The Last of Us 2

Sebbene Game of Thrones sia diventato un programma tristemente controverso durante le sue ultime due stagioni, ha messo in scena alcune scene d’azione davvero memorabili nel corso delle sue otto stagioni. La battaglia di Hardhome non è stata la più grande battaglia della serie, ma è stata scioccante, con Jon Snow di Kit Harington che si è ritrovato improvvisamente ad affrontare un esercito di non morti e White Walker durante un viaggio a nord della Barriera. Su IMDb, “Hardhome” è attualmente al quarto posto tra gli episodi di Game of Thrones più votati di tutti i tempi.

Ci sono alcune somiglianze tra “Hardhome” e l’assedio di Jackson nella seconda stagione di The Last of Us che sono evidenti già dai trailer. Entrambi si svolgono in paesaggi innevati, ad esempio, ed entrambi mettono le forze umane contro un esercito di mostri che attacca cercando di sfondare le mura di legno. In Game of Thrones, “Hardhome” consolida la grande minaccia che il Re della Notte e il suo esercito rappresentano per tutto il Continente Occidentale, rafforzando le motivazioni di Jon. Non è chiaro cosa significhi l’assedio di Jackson per il cast di The Last of Us, ma sembra destinato a sconvolgere in modo significativo l’ordine stabilito.