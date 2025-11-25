HomeSerie TvNews

Assassin’s Creed: Netflix ha trovato il protagonista della sua serie live action

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Toby Wallace (Euphoria, Bikeriders) è diventato il primo attore ufficialmente scelto come personaggio fisso nella serie live-action Netflix di Assassin’s Creed, basata sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft.

Si dice che Wallace interpreterà il ruolo di co-protagonista in Assassin’s Creed, un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi, che si dice siano diversi da quelli dei videogiochi, attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità.

La serie nasce da un accordo che Netflix ha firmato con Ubisoft nel 2020. La produzione dovrebbe iniziare nel 2026 in Italia, che a quanto ho sentito dire fungerà da ambientazione della serie, anche se il periodo storico esatto non è chiaro.

Assassin's CreedRoberto Patino e David Wiener sono gli showrunner. Sono produttori esecutivi insieme a Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole. Con oltre 230 milioni di copie vendute, il franchise di Assassin’s Creed è una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi.

Questo progetto segna il ritorno di Toby Wallace su Netflix, dove in precedenza aveva recitato nella serie drammatica YA The Society del 2019. Ha recentemente terminato le riprese di Euphoria per HBO come personaggio fisso della terza stagione.

Tra i film più recenti di Wallace figurano The Bikeriders di Jeff Nichols al fianco di Tom Hardy, Jodie Comer e Austin Butler, Eden di Ron Howard al fianco di Jude Law e Sydney Sweeney, Inside di Charles Williams con Guy Pearce, così come Last Days di Jusin Lin.

In TV, Wallace ha recitato anche nella miniserie di Danny Boyle, Pistol, trasmessa su Hulu e trasmessa su FX, in cui ha interpretato il chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. L’australiano Wallace, vincitore del premio AACTA come miglior attore protagonista nel 2020 e del premio Marcello Mastroianni come miglior giovane attore emergente nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia per Babyteeth, è rappresentato da CAA, 3 Arts, CP Artist Management e Sloane Offer.

Articolo precedente
La scena post-credits del Dottor Destino ne I Fantastici Quattro finalmente spiegata (e cosa significa per Doomsday)
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved