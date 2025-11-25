Assassin’s Creed: Netflix ha trovato il protagonista della sua serie live action

Toby Wallace (Euphoria, Bikeriders) è diventato il primo attore ufficialmente scelto come personaggio fisso nella serie live-action Netflix di Assassin’s Creed, basata sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft.

Si dice che Wallace interpreterà il ruolo di co-protagonista in Assassin’s Creed, un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi, che si dice siano diversi da quelli dei videogiochi, attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità.

La serie nasce da un accordo che Netflix ha firmato con Ubisoft nel 2020. La produzione dovrebbe iniziare nel 2026 in Italia, che a quanto ho sentito dire fungerà da ambientazione della serie, anche se il periodo storico esatto non è chiaro.

Roberto Patino e David Wiener sono gli showrunner. Sono produttori esecutivi insieme a Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole. Con oltre 230 milioni di copie vendute, il franchise di Assassin’s Creed è una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi.

Questo progetto segna il ritorno di Toby Wallace su Netflix, dove in precedenza aveva recitato nella serie drammatica YA The Society del 2019. Ha recentemente terminato le riprese di Euphoria per HBO come personaggio fisso della terza stagione.

Tra i film più recenti di Wallace figurano The Bikeriders di Jeff Nichols al fianco di Tom Hardy, Jodie Comer e Austin Butler, Eden di Ron Howard al fianco di Jude Law e Sydney Sweeney, Inside di Charles Williams con Guy Pearce, così come Last Days di Jusin Lin.

In TV, Wallace ha recitato anche nella miniserie di Danny Boyle, Pistol, trasmessa su Hulu e trasmessa su FX, in cui ha interpretato il chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. L’australiano Wallace, vincitore del premio AACTA come miglior attore protagonista nel 2020 e del premio Marcello Mastroianni come miglior giovane attore emergente nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia per Babyteeth, è rappresentato da CAA, 3 Arts, CP Artist Management e Sloane Offer.