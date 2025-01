The Night Agent 3 ha iniziato le riprese: la conferma arriva da Gabriel Basso

La star di The Night Agent Gabriel Basso ha confermato che le riprese della terza stagione sono già iniziate e ha parlato di acrobazie che non può credere siano state approvate da Netflix. La seconda stagione di The Night Agent arriverà il 23 gennaio, con un’altra avvincente trama di 10 episodi che segue Peter Sutherland (Basso) e Rose Larkin (Luciane Buchanan) mentre indagano su un’altra cospirazione, che potrebbe portare a un pericoloso attacco a New York. La prima stagione ha scalato le classifiche del servizio di streaming diventando la serie in lingua inglese più vista di tutti i tempi sulla piattaforma, portando a un rinnovo anticipato anche per la terza stagione.

Parlando con GamesRadar+, Basso ha confermato che la terza stagione di The Night Agent ha già iniziato le riprese, prima della première della seconda stagione. L’attore protagonista ha anche esaltato le acrobazie dell’episodio 1, affermando che si tratta della migliore apertura di tutte le stagioni finora. Si è anche detto sorpreso dell’approvazione di Netflix per quanto riguarda le nuove acrobazie e ha fatto intendere quanto saranno emozionanti gli episodi in produzione. Scoprite cosa ha detto Basso qui sotto:

Non amo recitare, onestamente, non sono molto entusiasta di questo lavoro, ma la terza stagione mi entusiasma molto. Penso che la troupe di Istanbul sia stata fantastica. Le cose che siamo riusciti a riprendere, non programmate, sono state pazzesche. Ho fatto delle acrobazie che non riesco a credere che Netflix abbia approvato. Da cima a fondo, siamo riusciti a fare qualcosa. Gli attori hanno tutti spaccato. L’azione è stata pazzesca. Se devo fare una classifica delle tre stagioni in base alle loro aperture, questa è la nostra apertura più forte di tutte le stagioni. E questo solo in un episodio, non abbiamo ancora finito il secondo – è pazzesco.

Cosa dice l’aggiornamento di Basso su The Night Agent riguardo alla terza stagione

L’aggiornamento di Basso è una buona notizia per la terza stagione di The Night Agent, con la produzione iniziale della serie che indica molta fiducia nella longevità della serie per Netflix. Le sequenze ad alto numero di ottani dello show sono ciò che lo rende così eccitante, e il teaser delle riprese è indicativo di come ogni stagione abbia in programma di superare la precedente in termini di azione acrobatica. La prima stagione è stata ricca di memorabili inseguimenti in auto, scontri a fuoco e fughe, cosa che a quanto pare continuerà a riflettersi nella seconda stagione con lo svolgersi della nuova indagine di Peter e Rose.

Sebbene al momento non si sappia molto sulla terza stagione, è stato precedentemente confermato che la storia della seconda stagione porterà agli episodi in produzione. Anche se non è chiaro quanto del cast di The Night Agent tornerà, a parte Basso, è evidente che la serie manterrà gli elementi di eccitazione che hanno contribuito a rafforzarne la popolarità. Questo probabilmente significa che la serie continuerà la sua striscia di successo sulla piattaforma, attirando potenzialmente ancora una volta un gran numero di spettatori con alcune delle scene più emozionanti dello show.