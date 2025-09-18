The Dutton Ranch: Jai Courtney entra nel cast dello spin-off di Yellowstone

Il prossimo spin-off di Yellowstone, intitolato The Dutton Ranch, vede una star di DC nel ruolo perfetto. Lo spin-off è uno dei tanti in lavorazione nell’universo Yellowstone di Taylor Sheridan.

Il cast di The Dutton Ranch è guidato da Kelly Reilly e Cole Hauser, che riprendono i ruoli di Beth Dutton e Rip Wheeler, insieme a Finn Little che torna nei panni di Carter. Annette Benning ed Ed Harris interpretano nuovi personaggi, e ora si unisce a loro un altro volto nuovo.

Secondo Variety, Jai Courtney è entrato a far parte del cast di The Dutton Ranch nel ruolo di Rob-Will, descritto come “un caposquadra imponente e imprevedibile”. Courtney ha già recitato nel film della DC del 2016 Suicide Squad. Tra i suoi crediti televisivi figurano The Terminal List, American Primeval e Kaleidoscope.

Cosa significa questo per il Dutton Ranch

Avendo interpretato in passato molti personaggi imponenti e imprevedibili, Courtney è la scelta perfetta per il cast di The Dutton Ranch. È in grado di trasmettere un senso di energia intimidatoria e imprevedibile che renderà Rob-Will una forza da non sottovalutare nella prossima serie di Taylor Sheridan.

Per quanto riguarda il suo ruolo nella storia dello spin-off, Rob-Will potrebbe lavorare come caposquadra del ranch per il personaggio di Benning, Beulah Jackson, che è il potente capo di un importante ranch del Texas. Questo collegamento non è stato ancora confermato, ma potrebbe essere un modo efficace per introdurre i due nuovi personaggi.

Sebbene Courtney non sia così famoso come Benning o Harris, è comunque un nome ben noto e aggiunge ulteriore fascino a The Dutton Ranch, mentre la serie si prepara per l’uscita prevista nel 2026. Il mix di volti nuovi e familiari contribuirà a rendere la serie attraente sia per i nuovi fan che per quelli di lunga data del genere western.