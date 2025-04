Black Mirror: il videogioco arriverà in contemporanea con l’episodio “Tamagotchi-Gone-Wrong” della settima stagione

“Black Mirror” si avvicina sempre di più alle realtà distopiche che racconta con il lancio da parte di Netflix di un videogioco ambientato nell’universo narrativo della settima stagione disponibile su Netflix.

Intitolato “Thronglets“, il gioco è presente nell’episodio “Plaything” della settima stagione, che include il ritorno del personaggio di Will Poulter, già visto nella puntata interattiva di “Black Mirror” del 2018, “Bandersnatch“.

Secondo la descrizione di Netflix del gioco “Thronglets”, “Ambientato nello stesso universo di “Bandersnatch” di ‘Black Mirror’, questo gioco Tuckersoft, ormai perduto da tempo, non ha più visto la luce dalla sua cancellazione nel 1994… fino ad ora. È un Tamagotchi-Gone-Wrong che si trasforma in un test della personalità per l’umanità”.

“Thronglets” è stato sviluppato dallo studio di videogiochi Night School, di proprietà di Netflix, in collaborazione con il creatore di “Black Mirror” Charlie Brooker e il suo team di sceneggiatori.

Il gioco è stato lanciato giovedì alle 12:00 PT (alle 21.00 di questa sera da noi), in concomitanza con l’uscita della settima stagione di “Black Mirror”, ed è disponibile esclusivamente per gli abbonati Netflix tramite l’app dello streamer. “Thronglets” è un gioco gratuito per gli abbonati e non include acquisti in-game.