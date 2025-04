Black Mirror Stagione 7, Common People: la spiegazione del finale

Black Mirror Stagione 7 inizia con un episodio incredibilmente deprimente dal titolo “Common People“, la storia di una donna costretta a utilizzare un servizio in abbonamento per sopravvivere. Ma cosa succede esattamente alla fine? Perché Mike (Chris O’Dowd) ha fatto quello che ha fatto e cosa aveva intenzione di fare dopo? Scopriamolo.

Di cosa parla l’episodio “Common People” di Black Mirror?

Dopo che all’insegnante Amanda (Rashida Jones) viene diagnosticato un tumore al cervello, suo marito Mike la sottopone a una procedura sperimentale chiamata Rivermind per mantenerla in vita. “Preleviamo un’impronta della parte interessata della sua struttura neurale e la cloniamo sul nostro mainframe”, spiega la rappresentante commerciale Gaynor (Tracee Ellis Ross). “Quindi in pratica… creiamo un backup di una parte del suo cervello sul nostro computer.”

La fregatura? Sebbene l’intervento sia gratuito, c’è un abbonamento mensile per mantenere attivo il cervello di Amanda che la coppia può a malapena permettersi. Ha sempre bisogno di dormire più a lungo di notte (l’azienda usa essenzialmente il cervello di Amanda per alimentare i propri server, mettendola in “modalità sonno” invece di lasciarla riposare). Dato che questo è uno di quegli episodi in cui le cose continuano a peggiorare, la libertà geografica di Amanda svanisce quando non riesce ad andare oltre il segnale consentito dal suo piano tariffario, e alla fine si aggiungono le pubblicità riprodotte direttamente tramite Amanda, la cui disattivazione è possibile solo passando a piani aggiuntivi e più costosi di Rivermind.

Presto il lavoro di Amanda è a rischio a causa delle sue pubblicità estemporanee ai bambini delle scuole, e Mike decide di iscriversi a un sito web losco chiamato “Dum Dummies”, dove sconosciuti di internet pagano per guardare persone che si fanno male davanti alla telecamera.

Cosa succede alla fine di “Common People“?

La situazione raggiunge il culmine quando Mike perde il lavoro dopo una violenta lite. Non potendo più permettersi Rivermind+, il servizio più costoso che impedisce ad Amanda di riprodurre pubblicità e dormire 16 ore al giorno, tornano in azienda per chiedere aiuto, ma vengono respinti.

Un anno dopo, Mike e Amanda festeggiano il loro anniversario con un booster di 30 minuti per Rivermind Lux, un livello avanzato del servizio che consente agli utenti di potenziare diverse emozioni ed esperienze accedendo al cloud di Rivermind. Con i suoi livelli di serenità al massimo, Amanda dice a Mike: “Penso che sia ora”.

Sdraiandola sul letto, lui le dice che la ama, e poi la soffoca con un cuscino mentre lei trasmette un’ultima pubblicità. L’ultima inquadratura dell’episodio mostra Mike che entra nella camera degli ospiti con un bisturi in mano. Sullo sfondo, il suo computer è ancora aperto sul sito web di Dum Dummies.

Cosa ha intenzione di fare Mike alla fine?

Mentre alcuni episodi di Black Mirror si concludono con importanti colpi di scena o rivelazioni, “Common People” segue una sorta di spirale discendente. Le cose iniziano bene, peggiorano gradualmente e poi, proprio quando pensi che non possano peggiorare ulteriormente, succede!

La sequenza finale dell’episodio ci mostra Mike e Amanda che toccano il fondo. Si sentono come se avessero esaurito le opzioni: nessuno dei due ha un lavoro e il loro unico modo per mantenere in vita Amanda è che Mike trovi modi sempre peggiori di farsi del male per intrattenere gli sconosciuti di internet.

Con Amanda morta, l’inquadratura finale sembra suggerire che Mike stia pianificando il suicidio e, dato che il computer è ancora aperto in background, si intuisce che la violenza verrà trasmessa in diretta streaming.

Black Mirror Stagione 7 è disponibile in streaming su Netflix.