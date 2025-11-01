Mark Hamill sul passaggio del testimone di Star Wars a Ryan Gosling: “Ho avuto il mio momento”

Mark Hamill, star di Star Wars, non ha parole di saggezza alla Yoda da impartire alla giovane generazione di creativi che ora sta prendendo possesso del franchise fantascientifico.

All’attore che interpreta Luke Skywalker è stato chiesto recentemente del prossimo sequel Star Wars: Starfighter e del suo attore protagonista Ryan Gosling, ma non ha saputo dare alcun consiglio (via PEOPLE):

No, nessuno di loro ha bisogno dei miei consigli. Stanno andando benissimo. Io ho avuto il mio momento. Sarò io a chiedere consigli a loro.

Hamill si definisce un ammiratore di Gosling, esprimendo particolare apprezzamento per la performance dell’attore candidato all’Oscar nel ruolo di Beavis in Beavis and Butt-head, in un episodio del 2024 di SNL. Gli ultimi commenti dell’attore di Long Walk sul passaggio del testimone di Star Wars seguono le dichiarazioni rilasciate a maggio, in cui sembrava indicare di essersi lasciato la saga alle spalle (via ComicBook.com):

Sono molto grato a George [Lucas] per avermi permesso di farne parte ai tempi, quando George definiva Star Wars “il film a basso budget più costoso mai realizzato”. Non ci saremmo mai aspettati che diventasse un franchise permanente e parte della cultura pop in quel modo. Ma il punto è che ho avuto il mio momento. Ne sono grato, ma penso davvero che dovrebbero concentrarsi sul futuro e su tutti i nuovi personaggi.

Hamill ha poi chiarito quelle osservazioni forse troppo schiette, indicando che non si è ritirato da Star Wars tanto quanto Star Wars sembra averlo ritirato (tramite TODAY):

Ho visto i titoli dei giornali: “Mark Hamill ha lasciato Star Wars”. Beh, lasciatemi dire che non me l’hanno chiesto. Non è che mi abbiano detto: “Per favore, torna”. Quanto si può fare con un Force Ghost? Mi piacerebbe un film ambientato interamente nel regno dei Force Ghost. Potrei conversare con Alec Guinness… Che Dio ti ascolti.

Luke Skywalker ha fatto il suo attesissimo ritorno nella saga di Star Wars con una breve apparizione nel film del 2015 Il risveglio della Forza, e ha visto il suo ruolo ampliarsi nel film del 2017 Gli ultimi Jedi. La partecipazione di Hamill alla trilogia sequel è terminata con la morte di Luke alla fine di quel film, ed è stato brevemente riportato in vita in L’ascesa di Skywalker come Force Ghost.

Il personaggio fisico di Luke è stato poi resuscitato per la serie Disney+ The Mandalorian, con l’aiuto della tecnologia deepfake, con Hamill che ha prestato la voce e ha svolto il lavoro di performance capture, ma questo non è qualcosa che l’attore è desideroso di continuare a fare, come ha indicato nel 2023 (tramite Esquire):

“La gente dice: ‘Oh, ora potrai fare un’intera serie su Luke dopo Il ritorno dello Jedi’. Io ho risposto: ‘Non credo’. Prima di tutto, non c’è bisogno di raccontare quelle storie, ma se lo facessero, potrebbero trovare un attore più adatto all’età”.

Il ricasting di Luke Skywalker sembra essere fuori discussione dopo le dichiarazioni del 2022 della presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy sul grave errore commesso dalla società nel sostituire Harrison Ford con Alden Ehrenreich per il flop al botteghino Solo: A Star Wars Story (tramite Vanity Fair). “Ci dovrebbero essere momenti lungo il percorso in cui si imparano cose”, ha detto Kennedy, aggiungendo: “Ora sembra così chiarissimo che non possiamo farlo”.

Oltre al personaggio completamente nuovo di Gosling, Starfighter, la prossima serie di Star Wars si concentrerà sulla trilogia sequel con Rey e Din Djarin e Grogu di The Mandalorian. James Mangold sta anche sviluppando un film ambientato 25.000 anni prima di Una nuova speranza, che si concentrerà sugli inizi dei Jedi.

Espandersi oltre la linea temporale dei precedenti film di Star Wars è anche nell’intenzione del regista di Starfighter, Shawn Levy, il cui film sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi della trilogia sequel e sarà un’avventura a sé stante. “Non voglio realizzare un film di Star Wars che sia ridondante rispetto agli altri, né mi interessa realizzarne uno che debba servire a un altro film”, ha spiegato Levy nell’agosto 2024 (tramite Happy Sad Confused).

Levy offre la sua visione unica di Star Wars, con Gosling nel ruolo principale e senza alcun contributo da parte dello stesso Luke Skywalker, quando Starfighter uscirà il 28 maggio 2027.

In copertina: Marilou York e suo marito, l’attore Mark Hamill, arrivano al 26° Newport Beach Film Festival Honors And Variety’s 10 Actors To Watch. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com