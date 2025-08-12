HomeCinema News2025

Sembra che Ryan Reynolds stia anticipando la presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday

Di Chiara Guida

Ryan Reynolds
L'attore canadese-americano Ryan Reynolds arriva al 36th Annual American Cinematheque Awards onorando Ryan Reynolds tenutosi al Beverly Hilton Hotel il 17 novembre 2022 a Beverly Hills, Los Angeles, California, Stati Uniti. - Foto di imagepressagency via Depositphotos.com

Deadpool sarà parte del cast di Avengers: Doomsday? È il desiderio di tutti i fan del Mercenario Chiacchierone ma non è ancora notizia certa. Tuttavia, Ryan Reynolds sembra anticiparci che il personaggio potrebbe effettivamente prendere parte al prossimo enorme crossover Marvel Studios.

L’attore ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram, una foto in cui vediamo la A di Avengers imbrattata da una grande A cerchiata di rosso (la A di “Asshole”?). L’immagine non è accompagnata da nessuna didascalia ma lascia molti dubbi su quello che è il suo vero significato. Se dovesse essere un indizio sulla presenza di Ryan Reynolds nel film dei Russo, sicuramente a breve sapremo di più.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
