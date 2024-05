Carl Hiaasen’s Bad Monkey: le immagini della nuova serie Apple TV+

Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini di Carl Hiaasen’s Bad Monkey, la nuova comedy del pluripremiato produttore esecutivo Bill Lawrence (“Ted Lasso”, “Shrinking”) interpretata dall’attore, produttore e sceneggiatore Vince Vaughn, che funge anche da produttore esecutivo. Basata sul romanzo di Carl Hiaasen, bestseller del New York Times e cult intramontabile, la serie di 10 episodi farà il suo debutto il 14 agosto su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 9 ottobre.

“Carl Hiaasen’s Bad Monkey” racconta la storia di Andrew Yancy (interpretato da Vaughn) che è stato cacciato dal dipartimento di polizia di Miami e ora fa l’ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto in un caso che si apre con un braccio umano ripescato dai turisti, si rende conto che se riuscirà a dimostrare che si tratta di un omicidio, rientrerà nel giro. Deve solo superare una serie di strani personaggi della Florida e una scimmia cattiva.

Il cast comprende anche L. Scott Caldwell (“Il fuggitivo”), Rob Delaney (“Catastrophe”), Meredith Hagner (“Search Party”), Natalie Martinez (“La Promesa del Retorno”), Alex Moffat (“Saturday Night Live”, “Holiday”), Michelle Monaghan (“Gone Baby Gone” “Kiss Kiss Bang Bang” ), Ronald Peet (“First Reformed – La creazione a rischio”) e Jodie Turner-Smith (“Queen and Slim”), con le guest star John Ortiz (“Fast and Furious”), Zach Braff (“Scrubs”) e Charlotte Lawrence al suo debutto televisivo.

Prodotta dalla Warner Bros. Television, “Carl Hiaasen’s Bad Monkey” è sviluppata dal produttore esecutivo e showrunner Lawrence, che l’ha prodotta attraverso la sua Doozer Productions insieme a Jeff Ingold, Matt Tarses (“Scrubs”), Marcos Siega, Vince Vaughn e Liza Katzer.

“Carl Hiaasen’s Bad Monkey” rappresenta la più recente collaborazione tra Lawrence e Warner Bros. Television per Apple TV+, dopo la serie di successo nominata agli Emmy “Shrinking” e il fenomeno “Ted Lasso”, co-creata da Lawrence, che ha fatto la storia diventando la serie comica esordiente più nominata agli Emmy di sempre e vincendo due volte l’Emmy come miglior serie comica per la prima e la seconda stagione.