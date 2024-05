Deadpool e Wolverine: Shawn Levy, Ryan Reynolds e Hugh Jackman parlano di Taylor Swift, dei cameo, del rating del film

Negli Stati Uniti sono aperte le prevendite dei biglietti per Deadpool e Wolverine e Fandango ha recentemente incontrato il regista Shawn Levy e gli attori Ryan Reynolds e Hugh Jackman per saperne di più su questa tanto attesa squadra. Il regista ha iniziato affrontando la classificazione R del trequel, spiegando perché era importante mantenere il film in linea con le precedenti avventure sul grande schermo di Wade Wilson.

“Siamo stati chiari fin dall’inizio. Abbiamo detto: ‘Bene, noi tre lo faremo e dobbiamo essere sinceri, rispettando il tono di un film di Deadpool.’ Ciò significa che non stiamo attenuando gli spigoli”, ha affermato Levy. “Saremo audaci, divertenti e taglienti, come so che, come fan, desidero da Logan e da Wade Wilson.” “Devo dire che, ogni volta che Ryan, Hugh e io ci aspettavamo una reazione, abbiamo ricevuto il supporto di Kevin, di tutti alla Disney. Si sono fidati di noi e ci hanno permesso di fare la versione di Deadpool e Wolverine che riteniamo sia la migliore.”

Le discussioni si sono presto spostate sui cameo, con il trio che si è rifiutato di confermare o negare se vedremo artisti del calibro di Elektra, Mistica e Tempesta (anche se Jackman ha dovuto trattenersi dal sorridere quando è stato menzionato quest’ultimo). Per quanto riguarda le voci persistenti su Taylor Swift nei panni di Dazzler, Reynolds ha risposto: “Sapete, per film come questo… ci sono così tante speculazioni su così tante persone che potrebbero finire nel film. Ne ho visto uno convinto che Elvis sia nel film.”

Levy ha aggiunto: “Mi sono sicuramente avvicinato a questo film… come un fan. Un fan dei film degli X-Men e dei film di Deadpool. E quindi, questo film è stato sicuramente realizzato con l’amore di un tifoso.” “Wade Wilson e Logan sono fatti per non andare d’accordo dai fumetti in poi”, ha continuato. “Questi sono due personaggi che sono davvero costruiti in un modo da farsi reciprocamente impazzire, specialmente Logan.”

Jackman ha avuto l’ultima parola su Deadpool e Wolverine quando ha osservato: “I fan saranno molto felici. Ho parlato con fan di tutto il mondo per 24 anni. Sento di avere un legame e mi piace sempre parlare con loro. Sono molto onesti…non ho sentito grandi cose su quello che ho fatto, ho sentito cose buone e ci sarà molta felicità.”

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.