CD Projekt Red conferma la nuova serie animata di Cyberpunk 2077

A settembre, durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato un nuovo progetto con lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red. Ora sappiamo cosa comporterà questo nuovo progetto: è stato infatti rivelato che si tratterà di un’altra serie animata di Cyberpunk 2077. Nel 2022, Netflix ha pubblicato il primo adattamento del gioco, intitolato Cyberpunk: Edgerunners, che ha riscosso un enorme successo, ricevendo numerose nomination ai premi e ricevendo il plauso di fan e critica. Non sorprende quindi che l’azienda polacca di videogiochi voglia espandere ancora una volta questa IP videoludica.

La notizia è stata rivelata nel rapporto sui guadagni del terzo trimestre 2024 di CD Projekt Red, in cui si parlava del prossimo progetto di animazione con Netflix. Al momento non è noto se questo progetto sarà una seconda stagione della serie animata di grande successo o se si concentrerà su una nuova serie di personaggi. Inoltre, la data di uscita rimane nascosta al pubblico.

Cyberpunk: Edgerunners è una serie animata giapponese di Netflix con protagonisti Zach Aguilar (Demon Slayer) e Emi Lo (Dragon Ball Daima). La serie si svolge in una città distopica chiamata Night City, dove segue David Martinez (Aguilar) che decide di diventare un edgerunner dopo aver perso la madre in una sparatoria. La serie ha ricevuto un punteggio di critica perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, mentre i fan le hanno assegnato un punteggio del 95%. Dalla sua uscita nel settembre 2022, la serie è arrivata all’ottavo posto della classifica Top 10 di Netflix, generando oltre 14 milioni di ore di visione e rimanendo nella Top 10 del colosso dello streaming per quattro settimane di fila.

Cosa guardare se vi è piaciuto “Cyberpunk: Edgerunners?

Non c’è stato un altro progetto Cyberpunk 2077 dopo l’uscita di Edgerunners. Fortunatamente, ci sono stati molti videogiochi che sono stati trasformati in grandi adattamenti televisivi e cinematografici, così come spettacoli ambientati in questo scenario futuristico. Se vi piace Cyberpunk: Edgerunners per la sua animazione e la sua storia emozionante, allora Arcane potrebbe essere una serie da guardare. Basato su League of Legends, Arcane racconta la storia di un conflitto tra due città e della sorellanza in frantumi tra due personaggi. Inoltre, ha due stagioni che si sono concluse di recente.

Se vi piace Cyberpunk: Edgerunners per la sua ambientazione cyberpunk, allora titoli come Ghost in the Shell, Alita Battle Angel, Akira e Blade Runner meritano di essere visti, perché non solo hanno un’estetica futuristica, ma vi trascinano anche in questi luoghi tecnologicamente avanzati che sembrano perfetti all’esterno, mentre all’interno si nascondono oscuri segreti.

Infine, se Cyberpunk: Edgerunners vi piace solo perché adatta un videogioco popolare, allora prendete in considerazione la visione di The Last of Us della HBO o Fallout di Prime Video. Questi spettacoli non solo catturano lo spirito del materiale di partenza, ma sono molto amati e apprezzati da fan e critici, e molti spettatori hanno ammesso di aver provato il videogioco dopo aver visto questi spettacoli. Cyberpunk: Edgerunners è disponibile in streaming su Netflix.