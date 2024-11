Dwayne Johnson conferma che indosserà un costume per il film live-action Oceania

Dwayne Johnson è noto per i suoi muscoli, ma per interpretare il possente semidio Maui nel prossimo film live-action Oceania, è dovuto ricorrere all’aiuto di un body. All’attore e wrestler della WWE, attualmente impegnato nella promozione di Oceania 2 (qui la recensione), è stato infatti chiesto durante un’intervista con Extra se, date le foto trapelate online, fosse ingrossato a livello muscolare per il ruolo. Sebbene Johnson si sia detto soddisfatto del fatto che il costume sia apparso realistico, ha ammesso di non potersi prendere il merito del fisico di Maui.

“È un costume che ha richiesto molto tempo per essere indossato”, ha detto Johnson. “Quindi sono felice che tu abbia detto: ‘Sei ingrossato’, perché quando dici: ‘Sei ingrossato’, significa che non te ne sei accorto”. Quando sono trapelate le foto di Dwayne Johnson sul set che interpreta Maui, si è scatenato un dibattito in rete sul fatto se l’attore indossasse o meno un body. Tuttavia, oltre ad aiutare Johnson a ottenere muscoli da semidio, Maui ha anche decine di tatuaggi sul petto, sulle braccia e sulla schiena che sono molto più facili da replicare con un costume.

“Sono un paio d’ore al giorno di trasformazione per indossarlo”, ha detto Dwayne Johnson. A proposito delle foto trapelate, ha aggiunto: “Abbiamo girato all’esterno e quando sono emerse quelle foto, mi sono detto: ‘Merda, ci hanno beccato’, perché stavamo montando dei muri in modo che non ci fossero paparazzi. Ma sono saliti su delle barche e hanno iniziato a scattare foto”. Sarà però interssante scoprire quale sarà l’aspetto finale del personaggio, cosa che solo delle foto ufficiali potranno svelarci.

Tutto quello che sappiamo sul live-action di Oceania (Moana)

La produzione del live-action di Oceania è iniziata, mentre la data di uscita è prevista per il 10 luglio 2026. Il film è diretto da Thomas Kail, (“Hamilton” a Broadway e Disney+, “Grease Live” e “We Were the Lucky Ones”). Dirige da una sceneggiatura di Jared Bush, che ha scritto la sceneggiatura di Oceania del 2016, e Dana Ledoux Miller, una scrittrice samoana che ha creato “Thai Cave Rescue” di Netflix e ha co-fondato l’organizzazione no-profit Pasifika Entertainment Advancement Komiti (PEAK). .

Il nuovo film è prodotto da Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia (tramite il loro banner Seven Bucks Productions) e Beau Flynn (per FlynnPictureCo). Lin-Manuel Miranda, che ha scritto le canzoni originali, fungerà anche da produttore. L’uscita del live-action di Oceania è prevista per l’estate del 2026. Per ora, i fan della Disney possono recarsi al cinema per vedere Oceania 2, che si prevede che questo fine settimana farà il botto al botteghino, avendo ottenuto il più grande incasso in anteprima della storia della Disney Animation con 13,8 milioni di dollari.

