Chicago Fire – Stagione 14 aggiunge Brandon Larracuente in un ruolo chiave

Mentre i fan elaborano l’addio di due personaggi principali, Chicago Fire ha annunciato il casting di un nuovo personaggio fisso in vista della quattordicesima stagione. I fan sono rimasti scioccati nell’apprendere, poco prima della fine della stagione, che il cast di Chicago Fire avrebbe perso due membri di spicco. Ancora più scioccante è stato il fatto che il finale della tredicesima stagione di Chicago Fire non abbia fatto nulla per preparare la loro uscita di scena.

Ora, almeno un posto nel cast della quattordicesima stagione di Chicago Fire è stato riempito. Come riportato da Variety, Brandon Larracuente entrerà a far parte della caserma 51 nella prossima stagione come personaggio fisso. L’attore è apparso di recente in On Call di Dick Wolf su Prime. I fan potrebbero anche riconoscerlo per il suo lavoro in serie come 13 Reasons Why e The Good Doctor.

Cosa significa il casting di Brandon Larracuente per Chicago Fire

Sebbene sia triste che Carver e Ritter lascino Chicago Fire, Brandon Larracuente è l’aggiunta perfetta a questo tipo di procedural. Quasi tutto il lavoro di Larracuente ha messo in mostra abilità che si riveleranno utili come attore di One Chicago, non ultima la sua esperienza nel ruolo di primo soccorritore in On Call.

Larracuente interpreta un novellino in On Call, così come un medico interno in The Good Doctor. A seconda della direzione che prenderà la sua storia in Chicago Fire, l’esperienza dell’attore nell’interpretare novellini in ruoli professionali ad alto stress potrebbe rivelarsi estremamente rilevante. Ma indipendentemente dall’esperienza professionale del suo nuovo personaggio, Larracuente dovrebbe essere in grado di interpretare alla perfezione il lato emotivo del suo ruolo.CorrelatiIl finale della stagione 13 di Chicago Fire prepara una tragedia devastante per la stagione 14Il finale della stagione 13 di Chicago Fire ha dato ai fan molti motivi per festeggiare, ma i festeggiamenti potrebbero essere interrotti da una importante trama della stagione 14.

Il dramma interpersonale è una componente fondamentale dell’universo di One Chicago, e Larracuente ha dovuto affrontare diversi argomenti cupi nei suoi lavori precedenti. Danny Perez di The Good Doctor e Sam Carver di Chicago Fire hanno entrambi un passato di dipendenza, rendendo Larracuente una scelta particolarmente intrigante come sostituto. E questa non è probabilmente la serie più emozionante a cui Larracuente abbia lavorato.

L’uscita di Sam Carver da Chicago Fire potrebbe perdere impatto se la serie lo sostituisse con un altro tossicodipendente, ma Larracuente ha anche esperienza con trame emotivamente intense in Party of Five e 13 Reasons Why. Il numero di episodi in Chicago Fire dovrebbe essere significativamente più alto, dandogli una grande opportunità per mostrare il suo talento.