Citadel: Jack Reynor nel cast della seconda stagione

L’attore Jack Reynor è stato scritturato per la seconda stagione del dramma spionistico di Amazon Prime Video Citadel, come riportato da Variety in esclusiva. I dettagli esatti sui personaggi e sulla trama della seconda stagione della serie ad alto budget non sono stati ancora resi noti, ma Reynor andrà dunque ad affiancare gli attori Richard Madden e Priyanka-Chopra Jonas e Stanley Tucci. La nuova stagione entrerà in produzione nel corso dell’anno e Joe Russo ne sarà il regista, oltre che produttore esecutivo.

Quello in Citadel è il terzo ruolo in una serie Prime Video per Jack Reynor, che ha già recitato nell’adattamento del romanzo di William Gibson “The Peripheral” e in un episodio di “Philip K. Dick’s Electric Dreams”. La sua è però anche una reunion con i fratelli Russo, visto che Reynor è apparso nel loro film “Cherry”, al fianco di Tom Holland. Al cinema, Reynor ha recitato in produzioni come il film di successo di Ari Aster “Midsommar” e film come “Detroit”, “Sing Street” e “Transformers 4 – L’era dell’estinzione”.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo di Citadel?

Citadel ha debuttato originariamente nell’aprile 2023. La serie è destinata a fungere da trampolino di lancio per più show ambientati in Paesi diversi, tutti collegati tra loro da trama e personaggi. Una serie italiana, “Citadel: Diana”, uscirà nel 2024, mentre la serie indiana “Citadel: Honey Bunny” è attualmente in lavorazione.

In Citadel si narra di un mondo in pericolo, stretto nella morsa di una guerra tra spie che vede fronteggiarsi da una parte Manticore, una organizzazione segreta malvagia che mira ad armare le potenze mondiali per favorire i conflitti, e Citadel, un’organizzazione segreta che mette insieme le migliori spie del mondo, senza una bandiera nazionalista ma con un solo scopo: garantire la sicurezza degli abitanti della Terra.

“Citadel è un fenomeno veramente globale”, ha detto Jennifer Salke, head of Amazon e MGM Studios. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise basato su un’idea originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questo show ha attirato su Prime Video un numero enorme di nuovi spettatori da molte parti del mondo”.