Cristin Milioti con Elizabeth Olsen nel pilot di Seven Sisters

Cristin Milioti (The Penguin, How I Met Your Mother) si è unita al pilot del drama FX Seven Sisters, recitando al fianco della già annunciata Elizabeth Olsen. In Seven Sisters, di FX Productions, una grande famiglia unita inizia a sgretolarsi quando una sorella (Olsen) inizia a comunicare con una voce che nessun altro riesce a sentire, costringendo ognuno a confrontarsi con segreti sepolti da tempo. Sappiamo che Milioti interpreterà la sorella del personaggio di Olsen in un ruolo da protagonista.

Seven Sisters è prodotto esecutivamente da Will Arbery, che ha scritto il pilot; Sean Durkin, che lo dirigerà; e Garrett Basch. Se il pilot andrà avanti, segnerà la quinta serie di Basch per FX, dove la sua compagnia Dive ha un accordo di prima visione di lunga data, dopo Devs, Reservation Dogs, What We Do in the Shadows e l’imminente dramma noir di Tulsa di Sterlin Harjo con protagonista Ethan Hawke.

Cristin Milioti ha recitato di recente al fianco di Colin Farrell nella miniserie di successo della HBO di Matt Reeves The Penguin, uno spin-off del famoso film DC The Batman. La vedremo di nuovo in Black Mirror di Netflix nella stagione 7, apparendo nel primo sequel in assoluto, una continuazione dell’episodio della stagione 4 “USS Callister”. Milioti riprenderà il suo ruolo di Nanette Cole insieme a Jimmi Simpson e Billy Magnussen.

I suoi crediti passati includono la serie antologica di Peacock The Resort, la serie di successo di Max, Made for Love, Fargo di Noah Hawley di FX, Modern Love di Amazon e How I Met Your Mother di CBS. Per il grande schermo, ha recitato nel lungometraggio di Max Barbakow, Palm Springs, e in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese.