Shailene Woodley si unisce al cast della seconda stagione di Paradise

Shailene Woodley è stata scelta per un ruolo ricorrente importante nella seconda stagione di Paradise in arrivo del thriller politico di Hulu del creatore Dan Fogelman e 20th Television, al momento in fase di riprese.

Nessuno ha voluto commentare, ma pare che l’arco narrativo pesante di Shailene Woodley è legato alla missione dell’agente Xavier Collins (Sterling K. Brown) iniziata nel finale della prima stagione, con Woodley che interpreta un’importante sopravvissuta. Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso.

Paradise è andata in onda per la prima volta all’inizio di quest’anno, il 26 gennaio, e ha rilasciato episodi settimanalmente su Hulu fino al finale della prima stagione, andato in onda il 4 marzo. Ora, le riprese della seconda stagione di Paradise sono ufficialmente iniziate più tardi nello stesso mese, il che rappresenta un’incredibile rapidità per la serie, soprattutto in un’epoca in cui molti programmi, come Stranger Things, Euphoria, Rings of Power, House of the Dragon e The Last of Us, spesso impiegano anni tra una stagione e l’altra. L’ultimo show di Dan Fogelman, This Is Us della NBC, ha sempre avuto tempi di realizzazione rapidi, rilasciando una stagione all’anno dal 2016 al 2022.

Anche se la data di uscita della seconda stagione di Paradise non è ancora stata annunciata ufficialmente, Fogelman ha precedentemente dichiarato che la produzione dovrebbe iniziare nella primavera del 2025, con una potenziale prima visione all’inizio del 2026.

Le riprese sono iniziate nei tempi previsti, forse anche prima di quanto previsto da Fogelman, dato che è ancora lo stesso mese in cui è andato in onda il finale della prima stagione. A sua volta, la seconda stagione potrebbe essere presentata in anteprima prima di quanto inizialmente previsto da Fogelman, forse entro la fine dell’anno. Tuttavia, il creatore ha sicuramente mantenuto la promessa di evitare lunghi ritardi tra una stagione e l’altra.