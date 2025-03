L’estate nei tuoi occhi: le prime immagini della terza stagione

Prime Video ha alzato le temperature rivelando le prime immagini della terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi. La serie Original tornerà a Cousins Beach il prossimo luglio con una stagione di 11 episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Al timone della terza stagione de L’estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip.

Basato sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie drama targata Prime Video è diventata un fenomeno culturale e ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo. La prima stagione ha debuttato nell’estate del 2022 ed è diventata la serie numero uno di Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell’estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.

L’estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È una storia di formazione che parla del primo amore, dei primi cuori infranti e della magia di un’estate perfetta.

Jenny Han è l’autrice Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi, serie di libri best-seller che hanno scalato le classifiche del New York Times. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 30 lingue. Per la televisione ha creato due nuove serie basate sui suoi libri: L’estate nei tuoi occhi di Prime Video, di cui è executive producer e co-showrunner, e la serie di Netflix XO, Kitty, uno spinoff dell’universo di Tua per sempre, di cui è executive producer. Per quanto riguarda il cinema, è executive producer di tutti e tre i film della trilogia di successo globale di Netflix Tua per sempre. Han vive a Brooklyn, New York.