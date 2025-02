Daisy Ridley spiega perché non sta cercando un ruolo nella serie tv di Harry Potter

Daisy Ridley è cresciuta come fan di Harry Potter, ma non ha alcun interesse a recitare nell’adattamento televisivo. La Ridley è nota soprattutto per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, e attualmente si sta preparando a riprendere il suo ruolo nel prossimo film. Ha anche recitato in una serie di film minori, tra cui Young Woman and the Sea (2024), Sometimes I Think About Dying (2023) e Peter Rabbit (2018). Con il processo di casting di Harry Potter in corso, si è ipotizzato che la Ridley potesse unirsi al progetto.

Nonostante le voci, Ridley non ha alcun interesse a unirsi alla serie tv su Harry Potter. ScreenRant era presente a una sessione di domande e risposte alla proiezione del suo nuovo film, Cleaner, da parte di Collider, dove Ridley ha smentito l’idea stessa. Anche se ama il franchise, non ha alcun interesse a riprendere i ruoli di altri attori e non ha tempo da dedicare al franchise. Riconosce anche la pressione che graverà sulla produzione e non è particolarmente interessata a sopportarla. Leggete la sua dichiarazione qui sotto:

Non ho chiesto di farne parte perché, onestamente, sono così… Quelle interpretazioni sono così fenomenali che sento che sarebbe così terrificante assumere uno di quei ruoli. Solo, voglio dire… un enorme impegno di tempo, ma in realtà è solo che, adoro i film. Adoro le interpretazioni. E non vedo l’ora di vedere cosa ne faranno, perché saranno chiaramente molto diversi. Ma, oh mio Dio, la pressione sarebbe altissima.

Cosa significa il rifiuto di Ridley per Harry Potter

Ridley è un’attrice estremamente importante, che appare ancora regolarmente in una varietà di produzioni. Ha un prossimo film di Star Wars in programma, così come altri doveri di doppiaggio e recitazione dal vivo per il franchise. Aggiungersi a un altro ruolo di alto profilo sarebbe estremamente impegnativo, soprattutto perché si tratta di un impegno decennale. Se la Ridley fosse coinvolta, ci sarebbero diverse pause di produzione per permetterle di gestire i suoi doppi impegni. Potrebbe facilmente essere troppo per l’attore.

Inoltre, la signora Ridley ha già sperimentato una pressione schiacciante per il suo lavoro in Star Wars. Se crede che lo show di Harry Potter sarà travolgente, c’è motivo di crederle. Lei sa meglio di chiunque altro come gestirebbe quella pressione. Ci sono numerose altre star di Hollywood che hanno bisogno di un’opportunità per migliorare il loro profilo attraverso lo show. La signora Ridley semplicemente non ha bisogno di accettare un impegno così esteso quando è già parte integrante di un franchise in corso.

FOTO DI COPERTINA: Daisy Ridley alla prima mondiale di Star Wars: Il risveglio della Forza. Foto di PopularImagesvia Depositphotos.com