Scrubs: il revival riceve dal creatore un promettente aggiornamento sui progressi: “Stiamo iniziando a costruirlo”

La rinascita di Scrubs sta procedendo, con il creatore Bill Lawrence che conferma che la sala degli sceneggiatori è in fase di sviluppo. La serie originale seguiva medici e specializzandi in un ospedale universitario chiamato Sacred Heart Hospital. Il cast di Scrubs comprendeva Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, tra molti altri. È andata in onda dal 2001 al 2010, prima sulla NBC e poi sulla ABC per le ultime due stagioni. Ora, più di dieci anni dopo, è in lavorazione un revival di Scrubs che punta a riportare in scena il cast originale.

Secondo Variety, durante il suo intervento ai Writers Guild Awards, Lawrence ha rivelato che la formazione del team di scrittori per il reboot è attualmente in corso. Ha sottolineato che il revival è ancora nelle fasi iniziali, ma si è detto fiducioso sui progressi. Sebbene non sia ancora stata annunciata una tempistica per la produzione, il progetto è in fase di sviluppo sotto la 20th Television per la ABC. Di seguito riportiamo i commenti completi di Lawrence:

Siamo in procinto di riunire gli sceneggiatori. Ed è la cosa più bella del mondo vedere che alcuni degli sceneggiatori più talentuosi del mondo hanno scritto per quella serie e sono ancora tutti amici, e miei amici. E così [abbiamo] una combinazione di vecchio e nuovo. Stiamo appena iniziando a costruirlo. E mi aspetto che faccia la sua comparsa molto presto.

Cosa significa per il revival di Scrubs

Il revival cerca un mix di vecchio e nuovo

Il revival di Scrubs sta finalmente facendo passi avanti concreti con la formazione di una sala sceneggiatori, una fase critica nella produzione televisiva. Il coinvolgimento di sceneggiatori di Scrubs che ritornano suggerisce uno sforzo per mantenere lo stile della serie originale, mentre nuove voci potrebbero introdurre una prospettiva rinnovata. Inoltre, molti attori originali di Scrubs hanno espresso interesse a tornare. Tuttavia, i dettagli sul cast e sul formato rimangono ancora segreti e la conferma di Lawrence che il processo di scrittura è in corso è il progresso più concreto riportato finora.

Inoltre, Lawrence rimane sotto un accordo globale con la Warner Bros. Television, ma Scrubs è prodotto dalla 20th Television, il successore della ABC Studios, che ha gestito lo show originale. La ristrutturazione degli studi di proprietà della Disney ha permesso questa collaborazione. Scrubs dovrebbe rimanere sotto l’egida della 20th Television, nonostante la collaborazione primaria di Lawrence con la Warner Bros., permettendogli di tornare a un progetto sviluppato sotto il suo ex studio. Mentre la stagione 9 di Scrubs è stata un’espansione di breve durata del franchise, il nuovo revival sembra essere uno sforzo più ambizioso, con Lawrence che riunisce una squadra di scrittori invece di produrre contenuti supplementari.