Daredevil: Born Again, il trailer posticipato a causa degli incendi a Los Angeles

Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ il 4 marzo, ma a meno di due mesi da allora, stiamo ancora aspettando un trailer per la serie televisiva Marvel. Una stessa anteprima è stata mostrata al D23 e al New York Comic Con dell’anno scorso, ma nonostante molte immagini siano trapelate online, i Marvel Studios non hanno mai condiviso una versione HD ufficiale.

Il trailer sarebbe dovuto uscire lunedì, tuttavia, grazie all’intervento di Vincent D’Onofrio, sappiamo che la Marvel ha bloccato l’uscita del video a causa degli incendi che stanno distruggendo Los Angeles. Alla domanda di un fan su X su cosa sta succedendo, l’attore ha risposto: “Rinviato a causa degli incendi di Los Angeles. Sta arrivando”.

Powered by

Alcuni trailer sono stati rinviati la scorsa settimana a causa degli incendi in corso che hanno causato una distruzione diffusa a Los Angeles, quindi Daredevil: Born Again sarà tra questi. L’evento catastrofico sta avendo diverse conseguenze, e tra quelle meno gravi ci sono diversi rinvii della programmazione di Hollywood, come ad esempio gli annunci delle nomination a diversi riconoscimenti nel corso della stagione dei premi.

CORRELATE:

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Born Again

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Born Again debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.