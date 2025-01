Rachel Zegler in lizza per interpretare Christine in Il Fantasma dell’Opera

Un altro adattamento di The Phantom of the Opera è in fase di sviluppo per Disney+ e il progetto potrebbe ora concentrarsi sulla sua protagonista femminile, che sembra possa essere Rachel Zegler.

Secondo lo scooper MTTSH, Rachel Zegler (Biancaneve, West Side Story, Shazam! Fury of the Gods) sarebbe considerata dalla produzione per interpretare Christine, l’oggetto dell’ossessione del Fantasma dell’Opera del titolo. Non è chiaro se questo significhi che è effettivamente in trattative per il ruolo o semplicemente che è qualcuno a cui lo studio è interessato.

Intitolato Phantom, questo young adult tratto dal romanzo classico di Gaston Leroux sarà diretto e prodotto da Kenny Ortega, che ha guidato due importanti franchise Disney con High School Musical e The Descendants.

Non sembra che la versione di Ortega cambierà la premessa di base, e quindi la storia sarà incentrata su Erik, “un misterioso genio della musica sfigurato che vive sotto l’Opera di Parigi. Diventa ossessionato da una giovane soprano, Christine, e manipola gli eventi per renderla la star dell’opera”.

Nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi adattamenti teatrali, cinematografici e televisivi, il più famoso dei quali è il musical di Broadway di Andrew Lloyd Webber, che ha battuto ogni record, andato in scena dal 1988 al 2023. La versione più apertamente horror vedeva Robert Englund di Nightmare on Elm Street ed è uscita nel 1989. Abbiamo avuto anche la versione del 2004 di Joel Schumacher, un po’ trascurata, con Gerard Butler, Emmy Rossum e Patrick Wilson.

Rachel Zegler è esperta di musical

Rachel Zegler ha molta esperienza con i ruoli musicali, essendo apparsa in numerose produzioni teatrali prima di ottenere la parte di Maria in West Side Story di Stephen Spielberg. Ha anche cantato una canzone in Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes e presto apparirà nel ruolo della principessa nell’adattamento live-action di Biancaneve della Disney.