Avengers: Doomsday, Gwyneth Paltrow tornerà come Pepper/Rescue?

Avengers: Doomsday sarà un evento epocale, come lo sono già stati Infinity War e Endgame, ma questa volta sembra che i Marvel Studios debbano non solo soddisfare i fan, ma anche in un certo senso riconvertirli, dopo una Saga del Multiverso non proprio entusiasmante. Non sorprende quindi che per il film si vogliano giocare tutte le carte vincenti possibili. Tra i possibili invitati c’è anche Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow è una veterana del Marvel Cinematic Universe… Dopo essere apparsa in Iron Man, Iron Man 2, The Avengers e Iron Man 3, Paltrow ha assunto un ruolo minore nell’MCU con ruoli secondari in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Quest’ultimo l’ha vista finalmente indossare i panni di Rescue nel tentativo di aiutare a ribaltare la situazione contro Thanos e il suo esercito.

Significava anche che era lì quando Tony Stark è morto. Pepper non si è più vista da allora, cosa che ha sorpreso tutti, anche quando non è comparsa in Spider-Man: No Way Home quando la Damage Control ha acquisito molte risorse della Stark Industries dopo lo scontro di Peter Parker con Mysterio in Spider-Man: Far From Home.

Mentre Ironheart e Armor Wars sono entrambe logiche prossime destinazioni per il personaggio, lo scooper @MyTimeToShineH afferma che Paltrow è ora ingaggiata per riprendere il suo ruolo in Avengers: Doomsday. Con un po’ di fortuna, questo non è un’indicazione che dovremo vedere tutti i vecchi amici e alleati di Iron Man reagire al fatto che il Dottor Destino condivide il suo volto per gentile concessione del Multiverso.

Paltrow è stata onesta nel dire di non essere una grande fan dell’MCU dopo aver precedentemente rivelato, “A dire il vero, ho smesso di guardarli a un certo punto. Non ho mai visto Endgame. Non riesco a tenere traccia di chi è cosa. Ma probabilmente dovrei farlo a un certo punto.”

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.