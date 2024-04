Daredevil: Born Again, The Punisher insanguinato nelle nuove foto dal set

Nuove foto e filmati dal set di Daredevil: Born Again sono arrivate online e finalmente possiamo dare uno sguardo approfondito a Jon Bernthal nei panni di The Punisher.

L’attore sembra uscito direttamente dalla sua serie TV Netflix e, nonostante le speculazioni secondo cui i Marvel Studios potrebbero non incorporare il logo di Frank Castle a causa di come è stato utilizzato nel mondo reale, lo vediamo qui in tutto il suo splendore. Bernthal chiaramente non ha perso un passo dall’ultima volta che ha interpretato Frank Castle nel 2019, e nel filmato girato sul set del revival, vediamo lui e l’Uomo senza paura di Charlie Cox dirigersi insieme in battaglia. Entrambi si stanno coprendo le orecchie per qualche motivo mentre un nemico sconosciuto sembra sparare ai due.

First look at Jon Bernthal as Punisher on set for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/pa7m7qpc4A — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) April 3, 2024

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.