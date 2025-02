Daredevil: Rinascita, Ayelet Zurer condivide spoiler e nuovi dettagli sulla dinamica tra Wilson e Vanessa Fisk

Durante la serie originale di Daredevil su Netflix, abbiamo iniziato lentamente a vedere l’influenza reciproca che Wilson Fisk e la mercante d’arte Vanessa hanno avuto l’uno sull’altra. I due alla fine si sono sposati e, quando è finita la terza stagione, lei era praticamente una vera e propria cattiva.

Parlando con Business Insider, Ayelet Zurer, che inizialmente è stata sostituita nella serie da Sandrine Holt prima della revisione creativa, ha condiviso alcuni dettagli intriganti su cosa è successo a Vanessa dopo il violento scontro tra The Kingpin e Daredevil.

Powered by

“Da quando se n’è andato, lei ha preso un po’ il sopravvento ed è molto difficile staccarsi da questo. Quindi alcune cose trai due non vanno bene e devono farci i conti”, ha stuzzicato l’attore. “Le cose sono cambiate nella loro relazione. Arriviamo dopo un intervallo di tempo in cui non sono stati insieme, non dirò troppo a riguardo. Ma quando tornano, sono gli amanti molto strani che sono”.

Non è ancora chiaro come i Marvel Studios intendano colmare il divario tra la terza stagione di Daredevil e Daredevil: Rinascita. Hawkeye ha confermato che Fisk era a capo della malavita di New York City, anche se essere stato colpito alla testa da Maya Lopez lo avrà sicuramente messo da parte per un bel po’ di tempo.

Ora, si sta preparando a diventare sindaco della Grande Mela, un altro possibile motivo per cui Vanessa sarebbe incaricata di supervisionare l’impero criminale del marito in sua assenza. Zurer ha aggiunto che “partono dalla sfiducia e tornano alla fiducia, che è la loro essenza fondamentale” e ha continuato “È stata una bella sorpresa, sai, per me, perché mi è piaciuto davvero tanto lo show, e mi piace molto il rapporto, e lavorare con Vincent è sempre stato uno dei miei, sai, momenti salienti della carriera”, ha concluso.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.