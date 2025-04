Daredevil: Rinascita – Stagione 2, foto dal set rivelano il costume di Bullseye e il suo iconico logo

Mentre proseguono i lavori per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Wilson Bethel è stato avvistato sul set di nuovo in costume come Bullseye. Sebbene l’abito sia quasi identico a quello che compare nell’episodio pilota dello show, chi l’ha visto ha affermato che la maschera ora presenta il classico logo “bullseye”. Si tratta di un’aggiunta entusiasmante, che forse era prevedibile. Dopo tutto, l’Uomo senza Paura avrà il simbolo “DD” sul suo nuovo costume nero quando la serie tornerà su Disney+ il prossimo anno. Per vedere le nuove foto di Bullseye dal set, basta cliccare qui.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+ dal 4 marzo 2025.