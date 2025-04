Daredevil: Rinascita Stagione 2, lo showrunner anticipa altri supereroi… tornano i Difensori?

La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa questa settimana con un finale ricco d’azione che ha preparato il terreno per la seconda stagione, attualmente in fase di ripresa. Seguono spoiler su “Dritto all’inferno“.

Dopo aver capito che gli servirà “un esercito” per affrontare il sindaco Wilson Fisk e le sue forze, Matt Murdock raduna i pochi alleati che ha al Josie’s Bar per pianificare la loro prossima mossa. È giusto dire che la squadra dell’Uomo senza paura è ancora un po’ in inferiorità numerica, ma abbiamo sentito voci su alcuni vecchi amici che si uniranno alla difesa della città nella seconda stagione.

Durante un’intervista con EW, allo showrunner Dario Scardapane è stato chiesto delle probabilità di vedere Jessica Jones, Luke Cage e/o Danny Rand nella seconda stagione. Non ha confermato nulla, ma ha lasciato intendere che Daredevil sarà affiancato da altri “supereroi” nella sua battaglia contro Kingpin.

Senza rivelare troppo… quando lavori in quello che definirei l’angolo di Hell’s Kitchen del MCU, quei personaggi iconici sono sempre nella tua mente. Il punto è che – e questo è un po’ difficile, sto cercando di infilare un ago nella piaga – vuoi introdurre persone, relazioni e figure del passato nella vita di Matt perché aiutano la storia, in particolare in una storia in cui Fisk ha preso il controllo della città. E c’è una resistenza e una ribellione, per così dire, che stanno emergendo. Quindi ci saranno persone, vigilanti, supereroi coinvolti. Devono esserci perché questo sta accadendo alla loro città. Detto questo, vuoi anche creare una storia completamente organica per questo. Quindi chi entra e perché deve essere al di là di qualsiasi cosa si sia meritata. Quindi la risposta più semplice alla tua domanda è: sì, quei personaggi che hai appena elencato sono assolutamente nella mia testa e nella testa di tutti mentre lavoriamo. Come questo si manifesti sarà molto complicato dal punto di vista della scrittura, ma anche un segreto piuttosto gelosamente custodito a questo punto. Quindi sono volutamente cauto, ma dico anche ‘Certo che sì!’, perché è qualcosa a cui stiamo pensando.

Spider-Man potrebbe essere uno di questi eroi? È improbabile, vista l’attuale situazione dei diritti, e Scardapane non sembra troppo ottimista. “È buffo, però, perché questo fa parte del lavoro in qualcosa di così grande come l’MCU. Abbiamo il nostro piccolo angolo che è Hell’s Kitchen, un po’ in centro rispetto all’Avengers Tower. Restiamo nel nostro quartiere finché qualcuno non dice: ‘Ehi, che ne dici di…?!’. Quando persone in alto, o personaggi di altre serie o personaggi di altri film, sono interessati al nostro mondo, riceviamo qualcosa tipo: ‘Cosa ne pensi di…?’. E non ho ancora ricevuto nulla del genere su Spider-Man.”

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+.