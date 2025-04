Ahsoka Stagione 2: una conferma e una grande novità per il cast!

È passato un sacco di tempo dal finale della prima stagione di Ahsoka: un anno e sette mesi. Ma dal panel dedicato nel corso della Star Wars Celebration di Tokyo sono emerse due anticipazioni sulla seconda stagione, la cuirealizzazione entrerà in produzione la prossima settimana. Innanzitutto, Hayden Christensen tornerà nei panni di Anakin Skywalker: il che è assolutamente sensato. Anakin è il Maestro Jedi di Ahsoka e i due hanno una relazione molto complessa. Ma altre novità: l’attore de Il Trono di Spade Rory McCann interpreterà il malvagio Jedi Baylan Skol dopo la morte di Ray Stevenson.

Inoltre, l’Ammiraglio Ackbar tornerà, e non è una trappola. “Si scontrerà con Thrawn“, ha promesso il creatore di Ahsoka, Dave Filoni. “Mi ci è voluto tutto lo sforzo per resistere alla tentazione di scrivere la battuta: ‘È una trappola!’ Perché pensavo, non posso farlo, sarebbe così noioso. Perché questo tizio non può sempre cadere in trappole. Ci si aspetterebbe che questa volta se ne accorgesse”, ha scherzato Filoni.

Stevenson è morto nel maggio 2023, prima del debutto della prima stagione di Ahsoka. Ha interpretato un antagonista chiave e nefasto che si scontra con Ahsoka interpretata da Rosario Dawson. Filoni si è emozionato ricordando Stevenson. “La seconda stagione è stata prevedibilmente una grande sfida a causa della perdita di Ray”, ha detto Filoni. “Conoscevo Ray perché lavoravo con lui al doppiaggio“, ha detto, “È stata una sfida per me considerare di continuare per un po’. Ma ho un meraviglioso gruppo di supporto in Jon (Favreau) e Rosario (Dawson)“.

Anche Favreau, Dawson e Christensen erano sul palco a Tokyo con Filoni. “Ho trovato un modo per entrare: avevo Ray in testa. Sono grato per tutte le mie conversazioni con lui su Baylan. Quindi, ho capito cosa fare, ci è voluto solo un po’ per arrivarci. Ora sono molto fiducioso che Ray sarebbe contento della direzione che abbiamo scelto”, ha aggiunto Filoni, che ha preso la decisione di concerto con la famiglia del defunto attore.

“Il personaggio è pensato per essere un parallelo ad Ahsoka sotto ogni aspetto. Se c’è una luce, c’è anche un’oscurità, e Baylan rappresenta un percorso diverso per un Jedi, così come tu (Rosario) rappresenti qualcuno che ha abbandonato l’ordine (Jedi), come lui. È un parallelo che deve continuare”, ha detto Filoni.

In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland all’inizio del mese, lo showrunner Dave Filoni aveva condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della seconda stagione di Ahsoka. “Sono molto impegnato anche in quella. L’ho scritta, e sono ancora l’unico sceneggiatore, e quindi mi sto divertendo a farlo, ma è una sfida, naturalmente, e lavorare su alcuni di questi archi è stata una sfida e assicurarsi che tutto questo venga fuori in un modo che penso sia eccitante per i fan”, ha detto.