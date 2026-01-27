The Beauty, la storia vera dietro al personaggio di Christopher Cross

Sebbene il monologo su Christopher Cross in The Beauty possa dire molto sul personaggio che racconta la storia, la serie FX si discosta dalla realtà in alcuni punti cruciali nella ricostruzione degli eventi mostrati nella scena. The Beauty di FX si concentra su due agenti delle forze dell’ordine che cercano di fermare l’omonimo trattamento a trasmissione sessuale, il quale rende le vittime fisicamente bellissime ma provoca effetti collaterali letali.

Sebbene le somiglianze tra The Beauty e The Substance siano evidenti, i due progetti presentano alcune differenze fondamentali. Innanzitutto, The Substance si concentra quasi esclusivamente su Demi Moore e Margaret Qualley, che interpretano due versioni concorrenti dello stesso personaggio, mentre l’ampio cast di The Beauty include Ashton Kutcher, Isabella Rossellini, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Evan Peters e Ari Graynor.

Inoltre, mentre The Substance è indiscutibilmente uno studio di personaggio, The Beauty è strutturata in modo più libero come un poliziesco procedurale. Cooper, interpretato da Evan Peters, e Jordan, interpretata da Rebecca Hall, sono due agenti dell’FBI incaricati di rintracciare l’origine dell’infezione e fermarne la diffusione, anche se l’attenzione della serie si allarga spesso per concentrarsi anche su altri protagonisti.

Christopher Cross in The Beauty è un vero musicista (e MTV non ha danneggiato la sua carriera)

Tra questi c’è Antonio, interpretato da Anthony Ramos, un assassino che lavora per una losca organizzazione criminale nota solo come “la Corporation”, ed è stato uno dei primi soggetti a testare la droga. Sebbene Antonio sia interpretato dalla star di Hamilton trentiquattrenne, nel terzo episodio, intitolato “Beautiful Christopher Cross”, rivela di avere in realtà 65 anni e di dovere il suo aspetto giovanile a The Beauty.

Antonio fa questa rivelazione mentre spiega a Jeremy, un recente utilizzatore di The Beauty, chi uccide e perché lo fa. L’assassino sembra essere incaricato di eliminare chiunque abbia assunto la droga senza un’autorizzazione preventiva, permettendo così alla Corporation di controllarne la diffusione tra il pubblico.

Di conseguenza, Antonio dovrebbe teoricamente giustiziare Jeremy, ma finisce invece per permettergli di diventare il suo apprendista alla fine dell’episodio. Prima di ciò, in uno dei dettagli narrativi più bizzarri di The Beauty, Antonio intrattiene Jeremy con un elaborato racconto sul cantante pluripremiato Christopher Cross.

Secondo Antonio, l’autore del successo “Sailing” era destinato a un enorme successo all’inizio degli anni ’80, ma la popolarità di MTV avrebbe impedito a Cross, considerato esteticamente poco avvenente, di mantenere il favore del grande pubblico. In parole povere, Antonio sostiene che Cross fosse troppo poco attraente per restare una superstar una volta che il pubblico ebbe modo di vederne l’aspetto grazie all’avvento dei videoclip musicali.

Fortunatamente per Cross, questa versione dei fatti non corrisponde alla realtà. In verità, una convergenza di fattori portò al declino della sua carriera tra la metà e la fine degli anni ’80, in particolare il più ampio declino del genere musicale che aveva definito il suo successo. All’inizio degli anni ’80, Cross era una figura centrale dell’adult contemporary e del soft rock, generi che con il tempo persero rilevanza.

Il declino della carriera di Christopher Cross non era legato al suo aspetto

Il soft rock dominò le radio per tutti gli anni ’70, soprattutto nella seconda metà del decennio, quando il genere raggiunse probabilmente il suo apice critico. Album iconici come Rumours dei Fleetwood Mac possono essere considerati parte della storia del genere, mentre successi precedenti di Eagles, Chicago, Albert Hammond e Carole King arricchirono il repertorio del periodo.

L’album Christopher Cross del 1979 vinse cinque Grammy e gli valse un singolo al primo posto in classifica con “Sailing”; Cross riuscì a ripetere l’impresa nel 1981 con “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)”, tratto dalla colonna sonora del film Arthur con Dudley Moore. Tuttavia, fu il mutamento dei gusti musicali a determinare il successivo declino della sua carriera.

Antonio afferma a lungo, nella scena diventata virale del terzo episodio di The Beauty, che fu l’aspetto fisico di Cross a distruggere la sua promettente carriera. In realtà, il vero motivo fu la difficoltà di promuovere un rock adulto e rilassato nell’epoca di Duran Duran, Journey e di altri artisti il cui new wave e hard rock offrivano al pubblico giovane qualcosa di più vitale, eccitante e intenso.

La storia di Christopher Cross in The Beauty è più profonda di quanto sembri

In definitiva, furono cambiamenti sociali e culturali più ampi — come l’allontanamento dall’adult contemporary e dal soft rock — a determinare le fasi più silenziose del declino musicale di Cross. Tuttavia, ha perfettamente senso che uno dei personaggi di The Beauty sostenga il contrario, poiché questo monologo mette in luce una verità fondamentale sul personaggio che racconta la storia.

Antonio crede che l’aspetto fisico da solo (o la sua mancanza) abbia plasmato la vita e la carriera di Cross, perché riesce a vedere l’esistenza delle persone esclusivamente in funzione del loro aspetto. Il personaggio interpretato da Ramos non prende in considerazione i fattori più ampi che hanno contribuito al relativo declino della carriera di Cross, poiché ha dedicato la sua vita alla Corporation e ha alterato in modo permanente il proprio corpo grazie a The Beauty.

Di conseguenza, Antonio è convinto che le persone vengano giudicate unicamente in base all’aspetto fisico, e questa percezione distorta influenza la sua interpretazione della carriera di Cross. Laddove, nella realtà, il cantautore fu limitato da un cambiamento culturale che lo allontanò dal suo genere distintivo, il villain di The Beauty è persuaso che i giudizi estetici siano il criterio segreto che governa ogni cosa.