DTF St. Louis: il creatore commenta la possibilità di una stagione 2 della serie HBO con Jason Bateman

La nuova serie mystery DTF St. Louis, guidata da Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini, è partita con ottimi riscontri di critica e pubblico su HBO. Tuttavia, nonostante il buon debutto e l’interesse crescente attorno alla storia, il creatore della serie Steven Conrad ha invitato il pubblico a non aspettarsi necessariamente una seconda stagione.

La dark comedy mystery ruota attorno a tre amici di mezza età che, annoiati dalla routine quotidiana e dalle loro vite matrimoniali, decidono di utilizzare una controversa app pensata per persone sposate che vogliono avere relazioni extraconiugali. Quello che nasce come un esperimento per ravvivare le loro vite prende però una piega molto più oscura quando uno dei tre uomini viene trovato morto, dando inizio a un’indagine che rivela un intricato sistema di segreti e tradimenti.

La serie, che mescola thriller, satira sociale e dramma relazionale, è stata presentata da HBO come limited series, e questo dettaglio ha subito sollevato domande tra i fan sulla possibilità di un seguito. Proprio su questo punto è intervenuto lo stesso Steven Conrad, chiarendo quale fosse l’intenzione originale del progetto.

Il creatore Steven Conrad: “La storia di DTF St. Louis è completa”

Durante un’intervista, Steven Conrad ha spiegato che la serie è stata concepita sin dall’inizio come una storia autoconclusiva. Il creatore ha dichiarato che, quando ha iniziato a lavorare alla serie, l’accordo con HBO prevedeva proprio la realizzazione di una stagione unica.

Secondo Conrad, la trama principale arriverà a una conclusione chiara entro il finale della stagione, senza lasciare cliffhanger aperti. Questo significa che, anche se alcuni misteri vengono sviluppati progressivamente nei vari episodi, il pubblico potrà contare su una risoluzione completa entro l’episodio conclusivo.

Allo stesso tempo, il creatore non ha completamente chiuso la porta a un eventuale proseguimento. Conrad ha infatti sottolineato che nel mondo delle serie televisive “tutto è possibile”, e che una eventuale decisione dipenderebbe soprattutto dalla rete e dal successo dello show.

Un buon debutto per la nuova serie HBO

Nonostante l’incertezza sul futuro della serie, DTF St. Louis è partita con numeri incoraggianti. Nei primi tre giorni di programmazione la serie ha registrato circa 2,5 milioni di spettatori, un risultato solido per una nuova produzione HBO.

Anche la critica ha accolto positivamente la serie. Su Rotten Tomatoes lo show ha ottenuto un punteggio dell’87%, mentre il pubblico ha assegnato una valutazione dell’80%, confermando un consenso piuttosto ampio attorno al progetto.

Il risultato è particolarmente significativo anche per il cast principale. Per Jason Bateman, ad esempio, si tratta del miglior punteggio televisivo ottenuto dopo la terza stagione di Ozark. Allo stesso modo, per David Harbour e Linda Cardellini lo show rappresenta uno dei migliori risultati critici degli ultimi anni.

Le serie limitate possono davvero continuare?

Nel panorama televisivo recente non è raro che una serie concepita come limited series venga successivamente rinnovata. Lo stesso HBO ha già trasformato alcuni progetti nati come miniserie in produzioni multi-stagionali.

Un esempio famoso è Big Little Lies, inizialmente progettata come storia autoconclusiva e poi proseguita con una seconda stagione. Anche The White Lotus ha seguito un percorso simile, diventando nel tempo una vera e propria serie antologica.

Per questo motivo, se DTF St. Louis dovesse continuare a ottenere buoni risultati in termini di ascolti e attenzione mediatica, HBO potrebbe comunque valutare l’idea di sviluppare nuove storie ambientate nello stesso universo narrativo.

Il mistero al centro della stagione 1

La trama della serie ruota attorno alla morte di uno dei tre protagonisti, Floyd, interpretato da David Harbour. Fin dai primi episodi emergono numerosi segreti legati al suo passato e alla sua vita privata, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia realmente accaduto.

Il personaggio di Clark, interpretato da Jason Bateman, diventa rapidamente uno dei principali sospettati, mentre altri dettagli oscuri sul gruppo di amici iniziano lentamente a emergere. Con diversi episodi ancora da trasmettere prima del finale di stagione, è chiaro che la rete di segreti e bugie è destinata ad ampliarsi ulteriormente.

Gli episodi di DTF St. Louis vengono trasmessi la domenica su HBO, con il finale della stagione previsto per il 12 aprile. E anche se la serie dovesse davvero concludersi con questa prima stagione, il suo mix di mistero, humor nero e critica sociale sembra aver già lasciato il segno tra gli spettatori.