Emily in Paris 5: arriva un aggiornamento del cast della quinta stagione

Un nuovo aggiornamento sul casting della quinta stagione di Emily in Paris ha confermato che una star tornerà come series regular, dopo aver ricoperto un ruolo ricorrente per tutta la quarta stagione. La quarta stagione di Emily in Paris si è conclusa rivelando che Emily (Lily Collins) si trasferirà a Roma, sia per il suo lavoro che per la sua nuova relazione con Marcello (Eugenio Franceschini). Sebbene questo abbia apparentemente messo fine alla sua storia d’amore con Gabriel (Lucas Bravo), quest’ultimo è stato incoraggiato da Alfie (Lucien Laviscount) ad andare in Italia per seguire il suo cuore.

Ora, Deadline ha confermato che Lucien Laviscount tornerà a vestire i panni di Alfie come series regular nella quinta stagione di Emily in Paris. Questa sarà la prima volta che la star sarà un series regular della serie dalla terza stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di interesse amoroso secondario – e talvolta terziario – di Emily nelle stagioni 2 e 4. Il suo ritorno nel cast principale significa che avrà un ruolo importante nella storia di Roma della protagonista, sia come interesse amoroso che nell’ambito degli affari di Antoine (William Abadie).

Che cosa significa lo status di series regular di Alfie per la quinta stagione di Emily in Paris?

A partire dalla quarta stagione, Alfie ha una relazione con un’altra persona, il che significa che è improbabile che si faccia vivo per riaccendere la sua fiamma perduta con Emily. Tuttavia, il suo arrivo a Roma sembra coincidere con quello di Gabriel, il principale interesse amoroso della serie, che cerca di riconquistare la protagonista dopo la loro recente rottura. Mentre i risultati dei suoi sforzi rimangono poco chiari, sembra che la quinta stagione di Emily in Paris possa finalmente offrire una risposta definitiva sulla loro relazione e sulla possibilità che tornino davvero insieme dopo tante opportunità.

Ma Alfie sarà probabilmente più di una semplice figura di supporto per Gabriel, avendo probabilmente una sua storia coincidente che si svolgerà a Roma. Resta da vedere se altri personaggi di Emily in Paris saranno coinvolti nel suo viaggio, ma è chiaro che ha molte possibilità di sviluppo, sia per quanto riguarda la sua vita privata, sia per quanto riguarda la sua carriera professionale. Il suo trasferimento in Italia potrebbe anche comportare nuove sfide, soprattutto se venisse coinvolto in importanti trame che non sono ancora state rivelate.