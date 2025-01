Rise of the Empress: Prime Video svilupperà una nuova serie che reimmagina la storia della regina cattiva di Biancaneve

Prime Video sta adattando una nuova serie di libri fantasy che reimmagina la storia della regina cattiva di Biancaneve. Negli ultimi anni, il servizio di streaming di Amazon è diventato la casa di diverse serie fantasy di grande richiamo, a partire dal 2021 con La Ruota del Tempo, basata sull’omonima serie di libri di Robert Jordan e Brandon Sanderson. Tuttavia, la serie fantasy più popolare di Prime Video è Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, basato sugli scritti di J.R.R. Tolkien, con la prima stagione che è la serie originale più vista del servizio di streaming.

Ora il servizio di streaming sta adattando un’altra serie di libri fantasy. Secondo Deadline, Prime Video ha ordinato la serie Rise of the Empress, basata sull’omonima serie di libri di Julie C. Dao. Crystal Liu e James Wong (American Horror Story) saranno sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner. A bordo ci sono anche produttori di alto profilo, come gli attori Gemma Chan, Viola Davis e Forest Whitaker. Le riprese della serie, composta da otto episodi, si svolgeranno in Malesia. Crystal Liu, Viola Davis e Nick Pepper, dirigente di Amazon, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Pepper: Questa storia, guidata da un’incredibile eroina femminile, è un racconto ispiratore di forza e resilienza. Crystal, insieme ai team di JuVee e Significant, e Gemma, hanno fatto un lavoro straordinario per catturare la magia creata da Julie e siamo entusiasti di dare il benvenuto a James per contribuire a dare vita a questo brillante progetto in un modo che risuonerà con i nostri clienti Prime Video globali.

Liu: Sono onorato ed entusiasta di questa opportunità di portare sullo schermo gli straordinari libri di Julie C. Dao, una storia sontuosa e avvincente di intrighi, con un’eroina sovversiva per tutti i tempi. [L’adattamento televisivo] costruirà questo nuovo mondo epico e audace, alimentato dalle cose meravigliose e contorte che facciamo per amore.

Davis: La serie di libri di Julie C. Dao non solo costruisce un mondo fantastico di opulenza e mistero a partire dalla storia asiatica, ma mette al centro un personaggio che, sfidando ciò che ci si aspetta da lei, trova la forza che potrebbe darle il potere di cambiare il mondo.

Cosa significa la serie Rise of the Empress per Prime Video

La serie Rise of the Empress è attualmente composta da tre libri – Forest of a Thousand Lanterns, Kingdom of the Blazing Phoenix e Song of the Crimson Flower – pubblicati in tre anni consecutivi dal 2017 al 2019. Descritta come una “rivisitazione fantasy oscura e mistica dell’Asia orientale della leggenda della Regina Cattiva”, la storia è ambientata in un antico e fantastico impero asiatico sull’orlo del collasso a causa di profonde rivalità. L’unica speranza per il regno è l’unione tra un affascinante principe ereditario e una principessa di una delle fazioni in guerra.

Mentre la competizione per la mano del principe si intensifica, scoppia il tumulto quando una splendida contadina, Xifeng, viene spinta nella battaglia per l’amore e il potere da una vendicativa maga. Questo non solo pone la questione se Xifeng possa assicurare il proprio destino, ma anche salvare l’intero impero. Come suggerisce la sinossi, la serie di libri Rise of the Empress è una miscela di fantasy e romanticismo per giovani adulti.