Game of Thrones, Sophie Turner conferma: molti attori non erano soddisfatti del finale

Il finale di Game of Thrones resta uno dei più discussi della storia della televisione. A distanza di anni, emerge un nuovo dettaglio che rafforza le critiche dei fan: anche diversi membri del cast erano insoddisfatti del destino dei loro personaggi.

A confermarlo è Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, che in una recente intervista ha rivelato come la maggior parte dei suoi colleghi non abbia accolto con entusiasmo l’epilogo dei rispettivi archi narrativi.

“Io ero felice, gli altri no”: le parole di Sophie Turner

Parlando con The Direct, Turner ha spiegato di essere una delle poche eccezioni. Il percorso di Sansa, culminato con l’ascesa a Regina del Nord, l’ha soddisfatta pienamente. Diverso, invece, il sentimento condiviso da molti altri attori della serie:

“Io ero molto felice di come si è conclusa la storia di Sansa, ma nessun altro era davvero contento del proprio finale.”

L’attrice non ha fatto nomi, ma il riferimento è apparso chiaro. La stagione 8, composta da soli sei episodi, è stata a lungo accusata di essere affrettata, con svolte narrative drastiche che hanno inciso pesantemente sul destino di personaggi centrali come Daenerys, Jon Snow e Bran Stark.

Le critiche di Emilia Clarke e Kit Harington al finale

Negli anni, Emilia Clarke è stata una delle voci più critiche. L’attrice ha più volte espresso il proprio disagio per la morte di Daenerys Targaryen, sottolineando come il suo personaggio abbia pagato un prezzo altissimo senza un reale contrappeso narrativo. In un’intervista, Clarke si era detta infastidita dal fatto che Jon Snow “se la sia cavata” dopo averla uccisa.

Anche Kit Harington ha ammesso che, guardando indietro, “sono stati commessi degli errori” nella gestione della storia verso la conclusione. L’attore aveva tentato di sviluppare una serie sequel dedicata a Jon Snow, poi accantonata da HBO. Nel dicembre 2025, Harington ha definitivamente escluso un ritorno, dichiarando di non voler più interpretare il personaggio dopo dieci anni.

I numeri di Rotten Tomatoes fotografano bene la spaccatura: la stagione 8 registra un 55% dalla critica e appena un 30% dal pubblico. Un dato che certifica come il malcontento non fosse limitato agli spettatori, ma condiviso anche dietro le quinte.

Turner, invece, non chiude del tutto la porta a un ritorno a Westeros, scherzando sulla possibilità di rivedere Sansa… “se il prezzo è giusto”.

