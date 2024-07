Eyes of Wakanda: la serie esplorerà “le origini del Wakanda”

Brad Winderbaum, il responsabile del settore Marvel Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, è stato ospite presso il The Official Marvel Podcast. Trattandosi di un’intervista “ufficiale”, gli aggiornamenti condivisi dal dirigente sono stati scelti con cura e non troppo rivelatori. Tuttavia, ci sono alcune chicche interessanti sul versante dell’animazione, tra cui notizie sullo spin-off di Black Panther, Eyes of Wakanda. “Eyes of Wakanda, più di qualsiasi altro show di animazione che stiamo realizzando, si collega direttamente al MCU“, ha confermato Winderbaum.

“Si tratta di una storia sulle origini del Wakanda. È prodotto da Ryan Coogler e diretto da Todd Harris, uno dei nostri storyboard artist di lunga data che ho incontrato per la prima volta quando ha disegnato il combattimento tra Hulk e Thor in Ragnarok“. “È una serie fantastica. L’azione è pazzesca e la narrazione è strepitosa. Riguarda sia la storia del Wakanda, ma si espande anche all’interno del MCU in diversi periodi temporali“, ha spiegato. “Se siete fan dei film, penso che questo show sarà una vera delizia“.

Black Panther e la storia del Wakanda nel MCU fino ad ora

T’Challa/Pantera Nera ha fatto il suo debutto nel MCU in Captain America: Civil War (che ha anche introdotto per la prima volta il Wakanda ai fan del MCU). Basato sul personaggio di Stan Lee e Jack Kirby e interpretato da Chadwick Boseman, T’Challa ha ricevuto il suo film da solista nel 2018, diretto e co-scritto da Ryan Coogler.

Chadwick Boseman ha ripreso il suo ruolo in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019, prima di morire tragicamente a seguito di una malattia nel 2020. Ha anche doppiato versioni alternative del personaggio nella serie What If…?. Nel 2022 Coogler ha diretto Black Panther: Wakanda Forever, che vede la sorella di T’Challa, Shuri (Letitia Wright), assumere il ruolo di Pantera Nera.

Nel febbraio 2021 è stato annunciato che Coogler stava sviluppando un nuovo film Disney+ Marvel che esplora ulteriormente il mondo del Wakanda. Dal momento che ci sono state poche notizie sulla serie di Coogler dopo il suo annuncio, non è chiaro se questo progetto sia Eyes of Wakanda o meno. Ad ora sappiamo che Eyes of Wakanda uscirà su Disney+ nel 2024, ma al momento non è noto il periodo preciso.