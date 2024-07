Superman: nuove foto sembrano confermare la presenza di un certo villain

Sono state condivise online altre foto e video dal set di Superman di James Gunn, e questa volta vediamo l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) compiere un salvataggio in seguito a un’esplosione. I video evidenziano quella che sembra un’acrobazia pratica piuttosto emozionante, mentre gli scatti di accompagnamento mostrano il supereroe che corre attraverso i detriti che cadono per riparare una bambina dall’esplosione.

Le foto includono anche una figura blu in posizione inginocchiata. Nonostante le speculazioni sul fatto che potrebbe trattarsi di un nuovo personaggio in CGI, è molto probabile che si tratti solo di un modello di riferimento in CGI per Corenswet – ma una nuova indiscrezione relativa al cattivo senza nome del film sta facendo il giro.

Diversi account di fan e fotografi hanno condiviso post (poi cancellati) che indicano che sono emersi nuovi dettagli su questo misterioso uomo mascherato e, dopo aver fatto qualche ricerca, si è appreso che sul set è stato effettivamente chiamato Bizarro. Potrebbe trattarsi semplicemente di un nome provvisorio per un personaggio che sembra essere un amalgama di diversi cattivi dei fumetti, ma, se fosse accurato, sarebbe sicuramente uno sviluppo intrigante.

New pictures of DAVID CORENSWET on the set of SUPERMAN!#Superman pic.twitter.com/V8W8qlWdEw — Everything_DCU (@JeremyJLop) July 2, 2024

Superman shielding a little girl from a blast pic.twitter.com/ahD0Cxgxoy — DCU Superman News (@DCUSuperNews) July 2, 2024

It’s a model for CGI Superman that will be matched with live action Corenswet! 👀👀 Okay now we know who’s the villain! (Via –@joeyjoe ) https://t.co/QjNHpf3CXE — Everything_DCU (@JeremyJLop) July 2, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.

