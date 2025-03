Fallout – Stagione 2: un video dal set sembra anticipare una sequenza di flashback di Las Vegas

Il set della seconda stagione di Fallout è mostrato in un nuovo video, che sembra anticipare un flashback su Las Vegas. Basata sulla popolare serie di videogiochi, la fortunata serie post-apocalittica di Prime Video è stata presentata per la prima volta nel 2024, con gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet al timone. La prima stagione, che segue Lucy, la Vault Dweller di Ella Purnell, mentre si imbarca in una missione per trovare suo padre con Ghoul di Walton Goggins, è stata un successo di critica e di pubblico, e la seconda stagione di Fallout è stata confermata poco dopo il suo debutto. Le riprese della seconda stagione sono iniziate lo scorso novembre, ma non è ancora stata fissata una data di uscita.

@onzo1313 su TikTok ha condiviso un nuovo video del set di Los Angeles della seconda stagione di Fallout, che mostra quella che sembra essere una versione illuminata di Las Vegas. Il video mostra alcune delle caratteristiche architettoniche della città e un’auto di colore rosso acceso, con un’auto nera sullo sfondo. Anche se è difficile distinguere molto dal filmato mosso, il set di Las Vegas che sembra prebellico si trova proprio dietro una perfetta riproduzione del malconcio e logoro “Welcome to the strip” presente nel videogioco Fallout: New Vegas.

Il video mostra anche due brevi scorci di alcune insegne di Las Vegas anteguerra, tra cui pubblicità di quello che sembra essere un cocktail lounge e del Michael Angelo’s Sign Shop. Il Michael Angelo’s Sign Shop, noto anche come Michael Angelo’s workshop, è un luogo presente nella città nel gioco New Vegas.

Clicca qui per guardare il video del set di Fallout stagione 2 su TikTok.

Cosa significa il video del set per Fallout – stagione 2

L’inclusione di New Vegas nello show spiegata

Il finale della prima stagione di Fallout, vede Hank MacLean (Kyle MacLachlan) che osserva New Vegas in lontananza mentre indossa un’armatura potenziata. La location non è mostrata in dettaglio nella prima stagione, ma avrà un ruolo molto più importante nella seconda. Hank ovviamente si dirigerà verso la principale location del gioco, ma la stagione 1 si conclude con Lucy e il Ghoul che partono alla sua ricerca, suggerendo che anche loro finiranno in città.

Con New Vegas che sarà una location importante nella stagione 2, Wagner ha confermato a Variety che ciò significa che il suo governatore dei giochi, Mr. House, sarà presente anche nei prossimi episodi.

“Las Vegas nel mondo di Fallout è la città di Robert House“, ha detto Wagner. ”Robert House sarà coinvolto nella seconda stagione”.

Robert House, interpretato dall’attore Anthony Misiano, appare molto brevemente nella prima stagione di Fallout. Non è chiaro se Misiano riprenderà il suo ruolo nella seconda stagione.

L’ultimo video ambientato nella stagione 2 di Fallout suggerisce che, proprio come la stagione 1 presentava una serie di flashback di Ghoul quando era Cooper Howard, la stagione 2 potrebbe mostrare Las Vegas prima della guerra, forse esplorando le origini di House e la sua fondazione di RobCo Industries. Dopotutto, sono Mr. House e RoboCo Industries che permettono a Las Vegas di sopravvivere alla Grande Guerra.

La nostra opinione su una potenziale stagione 2 di Fallout Un nuovo flashback di Las Vegas

C’è motivo di essere ottimisti dopo la prima stagione

I flashback della prima stagione sono stati fondamentali per comprendere il Ghoul e fornire un contesto necessario per lo stato del mondo attuale nello show. Se nella seconda stagione ci saranno flashback di Las Vegas prebellica, c‘è motivo di credere che saranno implementati in modo efficace e che risponderanno alle domande che i non appassionati del gioco potrebbero avere.

Sebbene la CGI sia stata fondamentale nella prima stagione, l’enfasi della serie su set ed effetti pratici dà davvero a tutto un aspetto molto tangibile.

Ciò che è particolarmente entusiasmante dell’ultimo video sul set della seconda stagione di Fallout è quanto la serie continui a fare affidamento sugli effetti pratici. Sebbene la CGI sia stata fondamentale nella prima stagione, l’enfasi della serie su set ed effetti pratici conferisce davvero a tutto un aspetto molto tangibile. La seconda stagione potrebbe essere ancora lontana più di un anno dall’uscita, ma sembra già promettente.