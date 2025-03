Hancock, la spiegazione del finale e come prepara il prossimo sequel di Will Smith

Il finale di Hancock potrebbe aver lasciato alcuni spettatori desiderosi che la storia continuasse, e sembra che potrebbe essere così dopo che Will Smith ha stuzzicato i fan con un aggiornamento per Hancock 2.

Hancock è uscito nel 2008, insieme ad alcuni importanti film di supereroi come Iron Man e Il cavaliere oscuro, i quali hanno messo in ombra il progetto più piccolo. Tuttavia, ciò non ha impedito al film di avere un incredibile successo, incassando la cifra impressionante di 629 milioni di dollari al botteghino (tramite Box Office Mojo).

Tuttavia, mentre tutti e tre i film hanno lasciato la porta aperta per raccontare altre storie e Iron Man ha lanciato il franchise più importante nella storia del cinema, il sequel di Hancock deve ancora arrivare, dopo più di 17 anni. Nonostante ciò, sembra esserci un certo grado di movimento su un progetto Hancock 2 dopo che Will Smith ha stuzzicato le informazioni sulla pre-produzione (tramite Deadline). Quindi, per tornare al punto sulla storia e immergerci in ciò che accade alla fine del film, ecco le domande più importanti rimaste alla fine del film a cui è stata data risposta.

La decisione di Hancock spiegata: perché Hancock è volato via dall’ospedale?

Hancock aveva delle buone ragioni per andarsene in fretta

Nelle scene finali del film, il protagonista affronta il suo arcinemico Parker, interpretato dal talentuoso Eddie Marsan. Nonostante abbia dei superpoteri, la battaglia è una vera sfida per Hancock, che sopravvive a malapena agli attacchi di Parker, ma poco prima di un attacco potenzialmente fatale, il suo amico Ray interviene e uccide Parker.

Con gravi ferite sia a Hancock che a Mary, il film ha iniziato a creare distanza tra i due. Balza via, cercando di volare, ma i suoi poteri sono limitati. Tuttavia, man mano che si allontana da Mary, i suoi poteri iniziano ad aumentare e i poteri di Mary iniziano il processo di guarigione. Hancock è letteralmente scappato per salvare la vita di Mary e assicurarsi che potesse avere un futuro con Ray.

Perché Hancock indossa di nuovo la tuta

Il protagonista abbraccia il suo status di eroe

Hancock ha lottato per abbracciare le sue responsabilità di eroe per tutto il film. Sebbene riconoscesse di poter fare molto per fermare il crimine e aiutare i bisognosi, la sua rabbia verso il mondo e la mancanza di ricordi prima di svegliarsi da solo in un ospedale 80 anni prima lo hanno reso un supereroe complicato. Ha trascorso la maggior parte del suo tempo a bere e a salvare le persone in modo sconsiderato senza riguardo per gli altri danni che ha causato.

Tuttavia, l’intero scopo di Ray nel lavorare con Hancock era uno sforzo per aiutarlo ad aumentare il suo rapporto con il pubblico e diventare effettivamente un eroe che le persone amavano e adoravano. Attraverso la loro amicizia, il protagonista ha iniziato ad avere speranza, ha iniziato ad amare la città di Los Angeles e ha creduto in se stesso. Di conseguenza, era disposto a indossare la supertuta e ad abbracciare il suo nuovo scopo di eroe.

Perché Hancock e Mary prendono strade separate

Hancock e Mary sono stati anime gemelle per 3.000 anni

La complicata relazione tra John Hancock e Mary Embrey, la moglie del suo nuovo amico Ray, in realtà risale a molto tempo fa. 3.000 anni fa, per la precisione. A quanto pare, Mary e Hancock sono entrambi membri della stessa specie e vivono da molto tempo. E in quel periodo, la coppia era insieme, perché erano anime gemelle che erano state precedentemente sposate.

Tuttavia, la loro specie ha una debolezza significativa che si verifica quando sono vicine l’una all’altra: perdono i loro superpoteri. Il resto della loro specie si è accoppiato ed è morto molto tempo fa, lasciando i due come gli ultimi della loro specie. Tuttavia, Mary ha costruito una nuova vita con Ray e, nonostante condividano un legame, entrambi hanno molto di più per cui vivere, il che significa che devono vivere separati. Tuttavia, poiché entrambi sono immortali a distanza, è probabile che i loro percorsi si incroceranno di nuovo in futuro.

Come Hancock ha cambiato la vita di Ray alla fine

Hancock voleva ringraziare il suo nuovo amico

Sebbene il protagonista e Ray abbiano sviluppato una vera amicizia, e tale amicizia sia stata resa un po’ più complessa dal fatto che entrambi erano sposati con la stessa donna, non c’era cattiva volontà dell’uno verso l’altro. Ray è l’uomo che ha aiutato Hancock a rimettersi in piedi e a abbracciare la sua opportunità di aiutare gli altri ed essere un eroe. E nel tentativo di ripagare la sua gentilezza, Hancock ha fatto un grande gesto da parte sua.

Hancock ha inciso il logo aziendale di Ray sulla faccia della luna. Allheart Marketing è l’agenzia che Ray gestisce e prima di incontrare il protagonista, faceva fatica a sopravvivere. Come rappresentante di Hancock e la persona che lo ha trasformato da scansafatiche a super, Ray ha probabilmente ricevuto molta più attenzione dopo che Hancock è diventato un caso di studio così potente. Tuttavia, mettere il suo logo sulla luna potrebbe essere stato un passo estremo che ha fatto sì che gli altri fossero meno impressionati, Ray l’ha adorato.

Cosa significa davvero il finale di Hancock

Il finale di Hancock copre molto terreno

L’intero film è una storia di crescita, speranza e trasformazione. Hancock era un superuomo fannullone, che ha scelto di passare tutto il suo tempo a bere e sfrecciare in giro, causando il caos. Ma alla fine del film, Hancock è un vero eroe. Ciò è mostrato nella scena a metà dei titoli di coda, quando il protagonista vola nel mezzo di una rissa tra un criminale e la polizia. Hancock incoraggia la polizia ad abbassare le armi e, fidandosi dell’eroe che sta di fronte a loro, i poliziotti fanno esattamente questo.

Tuttavia, quando il criminale inizia a insultare il protagonista, gli viene un sorriso ironico sul volto, il che suggerisce che non tutto è cambiato per lui. Potrebbe essere un eroe che si è ripulito, ma probabilmente si divertirà, rendendo questo il giorno peggiore per il ladro sfacciato. Questo dimostra che il protagonista è cambiato e cresciuto, ma in fondo è ancora la stessa persona nel profondo.

In che modo il finale di Hancock prepara un sequel

Hancock ha più storie da raccontare

Hancock fa diverse cose per preparare un sequel, lasciando molteplici misteri senza risposta. Hancock non ha recuperato tutti i suoi ricordi, il che significa che, nonostante abbia 3.000 anni, la sua intera memoria è di soli 80 anni. C’è anche la ricaduta della sua prodezza con la luna e la possibilità di un futuro in cui si riconnette con la sua anima gemella, Mary.

Mentre il protagonista intravedeva un punto di svolta nella carriera del protagonista come eroe, lasciava molto sul tavolo per quello che verrà dopo. E con Will Smith che suggerisce che ci sarà un futuro per la serie, ci sono molti modi per andare avanti con la storia. Mary e Hancock pensavano di essere gli unici del loro genere rimasti, ma potrebbero incontrarne altri. Il protagonista potrebbe affrontare una minaccia più grande di Los Angeles, oppure la storia potrebbe essere ambientata in un periodo di tempo completamente diverso. Tutte queste possibilità potrebbero derivare dal finale del film.