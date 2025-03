Andor – Stagione 2: trailer, storia, aggiornamenti e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Andor è uno dei prossime serie tv di Star Wars più attesi, il che significa che ci sono molte domande sul progetto. Inizialmente, Andor doveva durare cinque stagioni, prima che ne venissero confermate due che anticipano gli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Con la prima stagione di Andor che presenta alcuni archi narrativi relativamente autonomi prima di culminare nel finale, la seconda stagione di Andor dovrebbe assomigliare maggiormente a Rogue One, sia in termini di personaggio titolare che di cronologia della serie.

Il drammatico finale della prima stagione di Andor ha visto Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, unirsi all’Alleanza Ribelle, preparandolo per una seconda stagione in cui combatterà la sua guerra personale contro l’Impero. Oltre a questo, è stato rivelato poco sulla trama generale, che coprirà i cinque anni tra la prima stagione di Andor e Rogue One. Ecco tutto ciò che si sa finora.

Trailer e trama della seconda stagione di Andor

Il trailer della seconda stagione di Andor preannuncia un epico scontro con l’Impero, mostrando il ritorno di luoghi iconici come Coruscant e persino Yavin 4. Sembra confermare che lo show si aprirà con il matrimonio della figlia di Mon Mothma, mentre un altro arco narrativo vede protagonista lo stesso Cassian, che si infiltra nei Sienar Labs per rubare un prototipo di TIE Avenger. Senza dubbio l’uscita del trailer è solo l’inizio del marketing dello show.

La data di uscita di Andor – Stagione 2

Lucasfilm ha confermato ufficialmente che la stagione 2 di Andor uscirà il 22 aprile 2025. Questa stagione è divisa in quattro blocchi di tre episodi (o “capitoli”) e ogni settimana verrà pubblicato un capitolo. Questo significa che il programma di uscita sarà il seguente:

Data di uscita a episodio

22 aprile 2025 . Stagione 2 di Andor , episodi 1-3

, episodi 1-3 29 aprile 2025 – Stagione 2 di Andor , episodi 4-6

, episodi 4-6 6 maggio 2025 – Stagione 2 di Andor , episodi 7-9

, episodi 7-9 13 maggio 2025 Stagione 2 di Andor, episodi 10-12

Il cast della stagione 2 di Andor

Il cast di Andor tornerà

Il cast di Star Wars: Andor tornerà nella seconda stagione. Ci saranno anche alcuni ritorni inaspettati, con indizi che suggeriscono che anche Andy Serkis, che interpreta il generale Kilo Onyo, tornerà in azione. Ecco il cast principale e i personaggi attesi nella seconda stagione di Star Wars: Andor:

Attori e personaggio di Star Wars: Andor

Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor

Ben Mendelsohn nel ruolo del direttore Orson Krennic

Alan Tudyk nel ruolo di K-2SO

Stellan Skarsgård nel ruolo di Luthen Rael

Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma

Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera

Faye Marsay nel ruolo di Vel

Varada Sethu nel ruolo di Cinta

Adria Arjona nel ruolo di Bix Caleen

Joplin Sibtain nel ruolo di Brasso

Kyle Soller nel ruolo di Syril Karn

Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero

Andy Serkis nel ruolo di Kino Loy

Dettagli della trama di Andor – Stagione 2

Ci sono stati alcuni accenni e suggerimenti sulla trama della seconda stagione di Andor. Lo showrunner Tony Gilroy ha confermato che la seconda stagione di Andor sarà divisa in quattro episodi da tre episodi ciascuno, ognuno dei quali descriverà un periodo di 12 mesi importante per lo sviluppo dell’Alleanza Ribelle. Includerà Yavin 4, il pianeta nella giungla che fungeva da base operativa per l’Alleanza Ribelle in Rogue One e nel primo film di Star Wars, il che ha senso dato che la serie si dirige verso l’anno 0 BBY nella linea temporale di Star Wars.

Alla D23: The Ultimate Disney Fan Convention, è stato confermato il ritorno del regista Orson Krennic di Ben Mendelsohn e di K-2SO di Alan Tudyk in filmati esclusivi. È stato inoltre confermato che la seconda stagione di Andor uscirà nel 2025. Nel trailer esclusivo, Gilroy ha accennato a una scala ancora più grande con una posta in gioco ancora più alta rispetto alla prima stagione. Separatamente dal D23, Adria Arjona, che interpreta Bix, la cara amica di Cassian, ha anticipato un arco sorprendente pieno di colpi di scena. Oltre a questo, al momento non si sa nulla della storia.

La linea temporale potrebbe portare a grandi momenti noti per venire da Mon Mothma nella seconda stagione di Andor. In Star Wars Rebels, è stato rivelato che Mon Mothma lasciò Coruscant e formò ufficialmente l’Alleanza Ribelle dopo il massacro di Ghorman. Questo evento potrebbe essere presente nella seconda stagione di Andor, così come molti altri momenti interessanti, emozionanti e pieni di tensione che permettono all’Alleanza Ribelle di diventare la forza che combatte l’Impero che è nel film originale di Star Wars.