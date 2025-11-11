Flash arriverà presto nel DCU grazie a una serie appena confermata?

Le indiscrezioni sul progetto Dc Studios dal titolo DC Crime sono state finalmente confermate. La serie sarà presentata come una docuserie di genere true crime, con Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) come presentatore.

Il piano prevede che la prima stagione ruoti attorno a Gorilla Grodd, apparso brevemente in Creature Commandos, e confermato come uno dei personaggi preferiti del co-CEO di DC Studios, James Gunn. Tony Yacenda e Dan Perrault (American Vandal) saranno sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner della serie.

Si potrebbe dire molto sul fatto che DC Studios stia procedendo con un’altra serie non annunciata come parte del programma “Capitolo 1: Dei e Mostri” all’inizio del 2023, soprattutto considerando che Waller, Paradise Lost e The Brave and the Bold non sono attesi in tempi rapidi.

In ogni caso, se questa docuserie parodia vuole raccontare la storia di Gorilla Grodd, allora dovrà sicuramente includere il suo più grande nemico, Flash. Il Velocista Scarlatto è stato il primo eroe con cui Grodd si è mai confrontato, e da allora i due sono indissolubilmente legati. Grodd è al 100% un cattivo di Flash, e rivelare le sue precedenti imprese senza l’ingresso dell’Uomo Più Veloce del Mondo è come raccontare la storia di Venom senza Spider-Man (e sappiamo tutti com’è andata).

Quindi, Gunn sceglierà Flash per DC Crime? Come minimo, ci aspettiamo che Barry Allen sia tra gli intervistati per la serie, visto che è un medico legale del Dipartimento di Polizia di Central City! Al momento, però, nulla è stato confermato.

Lo scorso dicembre, Gunn ha dichiarato che “stiamo tenendo il passo con lo sviluppo” per quanto riguarda il debutto di Flash nel DCU. Ad agosto, gli è stato chiesto dei riferimenti all’eroe (e a Wonder Woman) nella prima stagione di Peacemaker, e ha risposto: “Sì, sono canonici? Non lo so. Dovremo aspettare e vedere. Voglio dire, prima o poi esisteranno. Se esistano già, non lo so.”

Il ritorno di Ezra Miller è sicuramente fuori discussione per ovvi motivi, ma Grant Gustin, star della serie TV The Flash, potrebbe riprendere il suo ruolo più famoso a teatro? Beh, ha parlato con Gunn, che ha confermato di essere un fan dell’attore in più occasioni.

“Grant è un ragazzo incredibilmente talentuoso, credo che ora si esibisca a Broadway, e non sprecherà assolutamente nulla solo perché al momento non è impegnato in un progetto DC. Ma, ovviamente, mi piacerebbe molto lavorare con lui prima o poi”, aveva promesso in precedenza.

Per certi versi, ha senso che il DCU passi a Wally West. In ogni caso, non includere Flash in DC Crime sarebbe un errore madornale da parte dei DC Studios, e un aspetto che fa ben sperare per l’introduzione dell’eroe potrebbe essere quanto Gunn abbia apprezzato il film del 2023 dedicato al personaggio.

“È uno dei migliori film di supereroi che abbia mai visto. [Il regista] Andy Muschietti ha fatto un lavoro straordinario”, disse all’epoca. “Posso dire un’altra cosa? Flash è fottutamente fantastico.”