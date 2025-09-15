God of War: Henry Cavill, Jason Momoa e altri in lizza per Kratos

Incoraggiato dal successo di Fallout, Amazon Prime Video sta sviluppando attivamente diversi altri adattamenti di videogiochi, tra cui progetti basati su Mass Effect, Wolfenstein, Warhammer 40.000 e una seconda stagione della sua serie antologica animata Secret Level. All’SDCC 2025 dello scorso luglio, Ronald D. Moore, showrunner della prossima serie TV God of War, ha invece rivelato che intende iniziare la produzione dell’adattamento non prima del 2026.

Tenendo conto di questa tempistica, è certamente possibile che il casting sia già in corso, e recenti notizie suggeriscono che ci sia una rosa di dieci attori presi in considerazione per il ruolo principale di Kratos. John Campea, ex conduttore di AMC Movie News e Collider Movie Talk, e attuale conduttore del podcast John Campea Show, ha affermato che la lista include i seguenti nomi:

Cavill è già protagonista di diversi progetti Amazon, tra cui l’ambiziosa serie live-action Warhammer 40.000, un film live-action su Voltron e un remake di Highlander che recentemente è passato dalla Lionsgate alla Amazon MGM. Sebbene Amazon abbia chiaramente fiducia in Cavill per i franchise più importanti, sembra improbabile che gli venga affidato il compito di recitare in un altro film allo stesso tempo.

Sebbene poi Christopher Judge sia la voce di Kratos nei giochi, è improbabile che possa ottenere questo ruolo fisicamente impegnativo a causa della sua età e dei suoi precedenti infortuni. Tra i fan di God of War, i favoriti sembrano essere Joe Manganiello e Jason Momoa, entrambi dotati della statura fisica e della presenza imponente necessarie per interpretare il Fantasma di Sparta.

Moore ha confermato che la serie salterà l’era greca dei giochi God of War e si concentrerà invece sulla più recente trama della mitologia norrena dei giochi esclusivi per PlayStation. Riguardo all’adattamento, Moore ha dichiarato: “Siamo nella fase delle sceneggiature, ci stiamo ancora lavorando. Sta andando molto bene, abbiamo un ottimo team. È stato affascinante immergermi in questo progetto… più mi ci dedicavo, più rimanevo impressionato dall’ampiezza e dalla profondità della mitologia coinvolta in questo videogioco“.

Ha anche confermato che Amazon si è già impegnata per due stagioni, la prima delle quali composta da dieci episodi. Moore ha sottolineato che sta lavorando a stretto contatto con il direttore del gioco Cory Barlog per garantire che la serie rimanga fedele alla storia originale e alla sua mitologia.

