Regé-Jean Page nel cast di una serie Netflix cinque anni dopo l’uscita di Bridgerton

Regé-Jean Page è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie dopo la sua uscita da Bridgerton. Page ha interpretato Simon Basset nella prima stagione della serie romantica di successo di Netflix, che ha finito per diventare un grande successo per la piattaforma di streaming.

Ora, secondo Variety, Page è pronto a tornare nel mondo della televisione Netflix con una nuova serie thriller erotica chiamata Hancock Park, attualmente in fase di sviluppo. La trama della serie anticipa che Page interpreterà “un outsider pericolosamente carismatico che invade la vita di una famiglia apparentemente perfetta di Los Angeles, quando affitta la loro dependance nel giardino sul retro. Ma man mano che si immerge nel loro mondo, la facciata di questa comunità d’élite inizia a sgretolarsi e lui mette a nudo il desiderio, l’inganno e l’ossessione che si nascondono in ogni angolo di uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles”.

Oltre a recitare, Page sarà anche produttore esecutivo di Hancock Park attraverso la sua società di produzione A Mighty Stranger insieme a Emily Brown. Matthew Berry, che ha già lavorato a Le terrificanti avventure di Sabrina, scriverà la serie. Anche Drew Comins della Creative Engine Entertainment sarà produttore esecutivo, insieme alla Fifth Season.

Non si sa ancora chi altro reciterà in Hancock Park né quando la serie arriverà. Trattandosi di un progetto ancora in fase di sviluppo, non è ancora arrivata l’approvazione ufficiale per la produzione.

Sebbene per molti Page rimanga associato al suo personaggio di Bridgerton, la star non sembra intenzionata a tornare presto nell’adattamento di successo di Julia Quinn. Con la Bridgerton – stagione 4 ormai all’orizzonte, la storia d’amore tra Simon e Daphne, interpretata da Phoebe Dynevor, rimane confinata alla stagione 1, mentre le stagioni successive si concentreranno su nuovi personaggi.

Sebbene l’esperienza di Page nella serie romantica Netflix ambientata nell’epoca della Reggenza sia terminata, la star ha continuato ad apparire in una serie di progetti di alto profilo. Page ha continuato la sua collaborazione con Netflix con la sua apparizione in The Gray Man (2022), con Ryan Gosling, e ha recitato anche in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023) e Black Bag (2025).

Vale la pena notare, tuttavia, che la maggior parte dei progetti post-Bridgerton di Page lo hanno visto recitare in ruoli secondari. Hancock Park sembra destinato a riportare Page sotto i riflettori. Il fatto che questo nuovo progetto sia una serie e che presenti elementi “erotici” potrebbe renderlo interessante per il pubblico di Bridgerton.

Molte domande rimangono aperte su Hancock Park, ma il progetto ha evidentemente il potenziale per diventare un successo per Netflix e per Page. Anche se non c’è ancora una tempistica definita per la serie, ulteriori notizie sul suo sviluppo potrebbero non tardare ad arrivare.