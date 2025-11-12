Ryan Murphy: il bilancio di alla Disney peggiora, la serie horror della FX sembra essere stata cancellata dopo una sola stagione

Il curriculum di Ryan Murphy alla Disney subisce un altro colpo, dato che Grotesquerie sembra essere stato cancellato dopo una sola stagione. Debuttata nel settembre 2024 su FX, di proprietà della Disney, la serie horror era incentrata sul detective Lois Tryon (Niecy Nash-Betts). Con i propri problemi personali che è riluttante ad affrontare, Tryon deve collaborare con una suora locale per scoprire la verità su una serie di crimini orribili.

Co-creata da Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, il cast di Grotesquerie comprendeva anche Nicholas Alexander Chavez, Micaela Diamond, Raven Goodwin e Lesley Manville, con il giocatore della NFL Travis Kelce in un ruolo ricorrente. Sebbene la serie horror abbia ricevuto alcune recensioni positive, in particolare per la performance della protagonista Nash-Betts, non ci sono notizie sul futuro dello show.

Scrivendo per la sua newsletter su Puck, il giornalista Matt Belloni ha fornito un breve aggiornamento sui risultati ottenuti da Murphy da quando il prolifico produttore esecutivo ha lasciato Netflix ed è tornato alla Disney nel 2023. Si dice che Grotesquerie sia “una cosa sola”. Questo nonostante le discussioni sul rinnovo della serie e il modo in cui la storia è stata lasciata, che lascia spazio a un seguito.

Il finale di Grotesquerie lascia senza risposta una domanda importante. Insieme alle dichiarazioni positive del cast e della troupe, ha dato credito alle possibilità di un rinnovo per la seconda stagione. Più in generale, Belloni fornisce la sua valutazione sul perché il ritorno di Murphy alla Disney non sia stato un successo strepitoso. Su ABC e Hulu, entrambe di proprietà della Disney, Mid-Century Modern e Doctor Odyssey sono state cancellate dopo una sola stagione. La nuova puntata di Feud e il debutto di American Sports Story su FX non hanno ottenuto alcuna nomination importante agli Emmy, mentre il destino di 9-1-1: Nashville della ABC è ancora incerto.

La maggiore attenzione riservata alla produzione di Murphy arriva dopo le critiche che All’s Fair, con Kim Kardashian, ha ricevuto dalla critica. Attualmente al 4% su Rotten Tomatoes, il legal drama del trio Murphy, Baitz e Baken è stato definito “il peggior show di sempre”. Tuttavia, ha attirato un pubblico di 3,2 milioni di spettatori nei primi giorni dopo il suo lancio, diventando la più grande premiere di Hulu degli ultimi tre anni.

All’s Fair ha pubblicamente accettato le recensioni negative, con alcuni spettatori che ammettono di apprezzare la serie proprio per la sua qualità approssimativa. Potrebbe benissimo essere una strategia vincente, anche se ciò non sarà del tutto evidente fino a quando il finale della prima stagione del legal drama non darà un quadro più chiaro della sua capacità di mantenere lo slancio del motto “tutta la pubblicità è buona pubblicità”. Almeno per la Grotesquerie – stagione 2, però, questo non sembra essere nelle carte.