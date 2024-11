Hawkeye: Clint Barton e Kate Bishop ricevono un visitatore inaspettato in una nuova scena eliminata

La prima stagione della serie Disney+ a tema natalizio dei Marvel Studios, Hawkeye, è pronta a debuttare su supporti fisici il mese prossimo e The Wrap ha ora condiviso una nuova scena eliminata. Sebbene non sia lontanamente intrigante come la sequenza della seconda stagione di Loki di ieri, “Moira Comes Home” è comunque divertente da guardare, poiché Clint Baron e Kate Bishop vengono cacciati dall’appartamento in cui alloggiavano dall’anziano legittimo proprietario.

Ci sono voci insistenti che una seconda stagione di Hawkeye sia in lavorazione, ma per ora non si sa niente di ufficiale. Anche se la serie non dovesse tornare, siamo sicuri di vedere Clint di nuovo nell’MCU per Avengers: Secret Wars, e Kate farà parte del progetto pianificato Young Avengers/Champions.

Hawkeye, la serie tv

Vi ricordiamo che Hawkeye fa parte della prima ondata di serie tv prodotte dai Marvel Studios che avrebbero dovuto uscire su Disney+ a partire dall’autunno 2020. Il primo spettacolo doveva essere stato The Falcon and The Winter Soldier, ma la serie è stata ritardata a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito la produzione. Altre serie tv includono WandaVision (sempre nel 2020?), Loki (primavera 2021) oltre a Hawkeye. Tutti vedranno i thespian del grande schermo che completano la serie.

Hawkeye è l’annunciata spin off del franchise di Avengers e fa parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe che si estenderà nel racconto seriale per debuttare su Disney+.

Contenuti extra di Hawkeye

A Tale of Two Hawkeyes — Scopri come il cast e la troupe hanno ampliato l’eredità di Occhio di Falco, riunendo Clint Barton e il nuovo personaggio Kate Bishop.

