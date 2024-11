Dune: Prophecy: le conseguenze dell’intenso scontro finale nel trailer dell’episodio 3

L’episodio 2 di Dune: Prophecy si è concluso con uno scontro tra quelli che sono ampiamente considerati i personaggi più interessanti della serie, e sembra che gli sviluppi scioccanti che ne sono seguiti abbiano avuto un impatto sulla Madre Superiora Valya Harkonnen (Emily Watson).

Verso la fine di “Two Wolves“, Valya torna a Salusa Secundus per ritrovarsi di fronte all’enigmatico Desmond Hart (Travis Fimmel), che in precedenza aveva ammesso di aver usato le sue strane abilità pirotecniche per uccidere sia la Venerata Madre Kasha (Jinhae) che il giovane Pruwet Richese (Charlie Hodson-Prior).

Dopo aver appreso che Hart, apparentemente sopravvissuto all’inghiottimento da parte di un verme delle sabbie su Arrakis, si era prefissato come missione quella di annientare completamente la Sorellanza, Valya usa “la Voce” per ordinare al soldato di conficcarsi il suo pugnale nella gola. Incredibilmente, Hart riesce a resistere all’ordine. “Mi sono sempre chiesto quale sarebbe stata la tua più grande paura”, risponde. “Ora l’ho visto. Non è che nessuno ti sentirà, è che ti sentiranno e non gliene importerà niente.”

Sembra chiaro che Hart sarà un problema molto più grande di quanto Valya avesse inizialmente previsto, e dovrebbe essere una forza da non sottovalutare per l’intera Sorellanza con la potenza dell’Imperium alle sue spalle.

HBO ha ora diffuso un promo teaser per l’episodio della prossima settimana, e sembra che torneremo indietro a Valya nella sua adolescenza mentre stabilisce il suo ruolo di leader della Sorellanza. Vediamo anche la Madre Superiora tornare a Wallach IX per pianificare la sua prossima mossa nel presente.