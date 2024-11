Superman: lo studio non sarebbe contento del primo trailer, sono state richieste delle migliorie

Probabilmente non è esagerato dire che il primo trailer di Superman di James Gunn è tra i teaser cinematografici più attesi di tutti i tempi e, a quanto si dice, la Warner Bros. sta sentendo la pressione, il che è del tutto comprensibile. Il film di Gunn non solo servirà come un nuovo inizio per l’eroe leggendario sul grande schermo, ma darà anche il via a un nuovissimo DC Cinematic Universe. I dirigenti dello studio contano su questa prima occhiata per creare entusiasmo e far sì che più persone possibile siano entusiaste di vedere l’Uomo d’Acciaio spiccare di nuovo il volo l’anno prossimo, e sembra che siano determinati a rendere questo teaser il migliore possibile.

Non è una sorpresa, è perfettamente normale che vengano presentate diverse versioni di un teaser prima che venga scelto un montaggio finale, ma secondo lo scrittore/regista Dan Marcus, una “versione abbastanza definitiva” è stata mostrata a Michael De Luca di WBD, e all’editor è stato detto di “migliorarla“.

Sebbene non sia confermato, il trailer dovrebbe essere inviato alla stampa all’inizio del mese prossimo. Se le informazioni di Marcus dovessero essere corrette, potrebbe essere posticipato.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.