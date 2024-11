Hawkeye: Clint Barton prepara un’arma familiare prima di un incontro fatale in una scena eliminata

Hawkeye è probabilmente una serie migliore di quanto molti pensano; il racconto natalizio ha offerto un team-up gradito ai fan tra Clint Barton e Kate Bishop, ha portato il Kingpin del crimine nell’MCU e ha persino affrontato le ricadute di Avengers: Endgame in modo significativo. Il 3 dicembre, la serie Disney+ punta a un’uscita SteelBook e una nuova scena eliminata presente nel Blu-ray 4K mostra Clint che si prepara per il suo incontro con Maya Lopez.

Mentre affila la spada di Ronin, l’Avenger chiaramente non ha un buon presentimento su come andranno le cose, il che non sorprende considerando il fatto che ha assassinato suo padre. Ad alleggerire un po’ l’atmosfera è Grills che chiede del formaggio fresco. Tuttavia, non c’è davvero nulla qui che sarebbe stata un’aggiunta significativa a Hawkeye, quindi è facile capire perché questa scena è stata eliminata in montaggio.

Lo SteelBook includerà più di una dozzina di scene eliminate con “You Never Miss”, che promette di rivisitare l’infanzia di Clint, forse la più intrigante.

Si ritiene che la seconda stagione di Hawkeye sia in lavorazione presso i Marvel Studios e attualmente si prevede che le riprese inizieranno il prossimo autunno.

