House of Guinnes: il trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di House of Guinness, la nuova serie dell’autore di Peaky Blinders, Steven Knight. Come si può intuire, questa è incentrata sulla famiglia ottocentesca che gestiva l’omonima azienda produttrice di birra dopo la morte del patriarca che aveva fondato l’azienda. La stagione, composta da otto episodi, debutterà il 25 settembre sulla piattaforma.

Lo sviluppo della serie è stato annunciato all’inizio del 2024, essendo uno dei numerosi progetti a cui Knight stava lavorando, tra cui anche il dramma storico sulla boxe A Thousand Blows e The Veil, con Elisabeth Moss. Inoltre, House of Guinness fa parte della collaborazione in corso tra Knight e Netflix dopo l’acclamata serie Peaky Blinders e il suo prossimo film sequel.

Ora, a meno di un mese dal debutto, Netflix ha dunque pubblicato il trailer ufficiale di House of Guinness. Il filmato offre una panoramica del nuovo dramma storico di Knight, compresi i conflitti familiari sulla gestione dell’impero commerciale titolare e le forze esterne che lottano per il controllo su di essi.

Il materiale promozionale di Netflix suggerisce che la nuova serie sia influenzata da alcune serie davvero fantastiche. In particolare, il dramma storico sembra presentare l’incredibile recitazione, le scenografie e il valore della produzione di Peaky Blinders. House of Guinness presenta anche una trama sui figli che lottano per l’impero del padre che ricorda Succession.

Il trailer di House of Guinness indica inoltre che la serie si concentrerà anche su questioni sociali del passato che possono essere paragonate a ciò che il mondo sta vivendo oggi. Non sarebbe certo la prima volta che Knight lo fa nelle sue serie, dato che il candidato all’Oscar è stato spesso acclamato per aver mescolato il dramma storico con temi moderni.