Mercoledì – Stagione 2: rivelato il ruolo di Lady Gaga con una prima immagine!

Una nuova immagine ha rivelato il ruolo di Lady Gaga nella seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, per cui c’è grande attesa. Come noto, la prima parte della commedia horror di grande successo di Netflix è stata pubblicata sulla piattaforma di streaming il 6 agosto 2025. Il cast della seconda stagione include per anche Gaga, ma lei non è apparsa nella prima metà della stagione, confermando dunque che sarà presente nella seconda parte.

L’attesa per questa è quasi finita, in quanto uscirà su Netflix il 3 settembre 2025 e il personaggio di Gaga dovrebbe avere un ruolo piuttosto importante nei rimanenti episodi. Una nuova immagine ha ora rivelato un primo sguardo al suo personaggio, confermato essere Rosaline Rotwood. L’immagine diffusa dai profili social di Netflix (la si può vedere qui)

Il personaggio è vestita tutta di bianco, con lunghi capelli bianchi, in piedi e rivolta verso la telecamera. Sulla sua spalla c’è Mano. La didascalia riporta invece solo la frase: “Una visione velenosa”. Mercoledì ha sempre fatto un ottimo lavoro nell’introdurre nuovi personaggi e renderli parte integrante dello show, conferendo loro personalità e profondità, come la Isadora Capri di Billie Piper, apparsa nella prima parte della seconda stagione.

È probabile che Rosaline sarà un personaggio che avrà un grande impatto sulla conclusione della seconda stagione. Descritta come una delle insegnanti più leggendarie di Nevermore, sarà sicuramente un personaggio con molta saggezza da offrire alla protagonista, ma non è chiaro se sarà un’amica o una nemica e se avrà qualche segreto che potrebbe rivelarsi decisivo alla risoluzione dei misteri ancora in corso.

La trama di Mercoledì – Stagione 2

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attendeno una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.