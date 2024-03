Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere doveva essere la risposta più solida di Prime Video al successo de Il trono di Spade (Game of Thrones), con lo streamer che ha speso abbastanza perché diventasse la serie TV più costosa mai realizzata.

Quando il prequel per il piccolo schermo ha debuttato nel settembre 2022, ha segnato il più grande debutto di Prime Video in quello che Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, ha definito “un momento culturalmente decisivo” per l’azienda.

Tuttavia, in seguito abbiamo scoperto che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha perso un numero significativo di spettatori con l’avanzare della stagione. La serie ha avuto un tasso di completamento solo del 37% negli Stati Uniti. All’estero, solo il 45% delle persone ha terminato la serie, mentre il 50% è considerato un risultato accettabile, ma tutt’altro che desiderato.

La produzione della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito (probabilmente per ridurre i costi) e si prevede che la serie tornerà sui nostri schermi nel corso dell’anno.

Ora, però, The Hollywood Reporter rivela che la terza stagione è già in lavorazione dopo che gli showrunner Patrick McKay e JD Payne hanno firmato un nuovo accordo triennale con lo streamer.

Oltre a confermare i piani per la seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che dovrebbe debuttare nel 2024, il sito aggiunge che “sebbene la terza stagione non sia stata ufficialmente ordinata e la writers room non sia ancora stata aperta, gli showrunner hanno iniziato a delineare la trama iniziale“.

È possibile che lo streamer stia aspettando di vedere l’andamento della seconda stagione prima di procedere con un terzo lotto di episodi, ma sta puntando molto su questa proprietà e non si arrenderà se non sarà necessario!

Ecco una dichiarazione di Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios: “Abbiamo iniziato questo straordinario viaggio con JD e Patrick più di cinque anni e mezzo fa e non ci siamo mai guardati indietro. Continuiamo a essere stupiti dalla portata e dalle dimensioni della loro visione e dall’enorme successo globale ottenuto da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nella sua prima stagione da record. Non vediamo l’ora che i clienti di Prime Video sperimentino l’epica avventura e il dramma ad alto rischio che JD e Patrick stanno continuando a costruire nella seconda stagione e oltre. Naturalmente, lo studio è entusiasta di estendere il nostro accordo globale con queste brillanti menti creative che continuano a mettere in pratica la loro passione per la grande narrazione“.

Parlando l’anno scorso dei dati di ascolto deludenti, Salke ha detto: “Questo desiderio di dipingere la serie come qualcosa di meno di un successo non riflette alcuna conversazione che sto avendo internamente“. Sembra che l’imminente seconda stagione avrà una svolta più drammatica, come ha aggiunto: “È un’enorme opportunità per noi. La prima stagione ha richiesto un sacco di ambientazioni“. Con il mistero di Sauron ora risolto, speriamo che l’iconico cattivo sia finalmente al centro della scena nella seconda stagione e oltre…

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti, è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L’attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video, e ha anche debuttato al n. 1 nelle classifiche di streaming generali di Nielsen nel suo weekend di uscita. Lo show ha inoltre battuto tutti i precedenti record di spettatori di Prime Video, e ha portato nuove iscrizioni a Prime più di qualsiasi altro contenuto precedentemente lanciato. Inoltre, Gli Anelli del Potere è la prima serie Original in ogni area del mondo – Nord America, Europa, area Asia-Pacifico, America Latina e nel resto del mondo. Il finale di stagione è stato un evento culturale globale con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri in trend su Twitter in 27 Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

La seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, insieme alla co-executive producer Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.