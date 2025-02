Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jamie Campbell Bower e Eddie Marsan nel cast

Jamie Campbell Bower e Eddie Marsan si sono uniti al cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per la terza stagione della serie Amazon Prime Video in arrivo. Bower sarà un personaggio fisso della serie, mentre Marsan apparirà in un ruolo ricorrente. La stagione è attualmente in pre-produzione e le riprese inizieranno questa primavera presso gli Shepperton Studios nel Regno Unito.

Bower è forse più noto per aver interpretato il cattivo Henry Creel/Vecna ​​in “Stranger Things” di Netflix. Ha anche interpretato Mick Jagger in “Urban Myths: Mick & Margaret“, Christopher Marlow in “Will“, Re Artù in “Camelot“, la voce di Skiff in “Thomas & Friends” e 11-12 nel remake di “The Prisoner” al fianco di Sir Ian McKellen.

Powered by

Marsan ha interpretato Terry Donovan in “Ray Donovan” di Showtime, andato in onda per sette stagioni. Ha ripreso il ruolo per il lungometraggio del 2022. Altri suoi crediti degni di nota includono “Deadpool 2“, “Atomic Blonde“, “Wrath of Man” di Guy Ritchie, “Deceit”, “Ridley Road“, “White Boy Rick” e “Vice” di Adam McKay.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la terza stagione in lavorazione

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato un successo senza precedenti, con un vasto pubblico globale di fan appassionati. I critici hanno elogiato la serie per la sua portata epica e il suo valore produttivo; le prime due stagioni hanno ottenuto il Certificate Fresh di Rotten Tomatoes. La prima stagione rimane il più grande debutto nella storia di Prime Video, mentre la seconda stagione è la returning season più vista in assoluto in termini di ore di visione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dai creatori ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producers Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e la executive producer e regista Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey è il produttore, mentre Ally O’Leary, Tim Keene e Andrew Lee sono i co-produttori