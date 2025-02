Zendaya darà voce alla figlia di Shrek in Shrek 5

Come riportato da Variety, Zendaya si è unita a Shrek 5 nel ruolo di Felicia, la figlia di Shrek (Mike Myers) e Fiona (Cameron Diaz). La Universal e la DreamWorks, gli studi dietro l’avventura animata ambientata nella terra del celebre orco verde, hanno infatti rilasciato un teaser insieme alla notizia del casting aggiornato. Nella clip, il fidato compagno di Shrek, Ciuchino (Eddie Murphy), chiede: “Ehi, specchio magico, chi è il più bello di tutti?”. Lo Specchio Magico, quello di Biancaneve, risponde: “Ma Shrek! Naturalmente”.

Ma questo Specchio Magico sembra avere un tocco decisamente da XXI secolo, permettendo all’orco verde di scambiare tra vari sguardi di Shrek modificati dalla Gen Z. Questo provoca reazioni molto diverse da parte di Felicia (“Che schifo, papà!”) e Fiona (“Oooh, come una mamma”), mentre Shrek solleva la domanda del momento: “Chi sta producendo questa roba?”. Proprio in quel momento, Pinocchio fa la sua comparsa per dire una bugia che fa crescere il naso, dichiarando: “Non io!”.

Nel 2017, Zendaya aveva twittato: “Guardo troppo spesso Shrek nella mia età adulta”. Per celebrare la notizia del suo casting, gli account ufficiali di Shrek sui social media hanno ripostato il suo tweet e scritto: “È invecchiato bene”. Con questo importante ingresso al casting, che conferma che i lavori sul nuovo atteso capitolo stanno continuando e che a breve potrebbero arrivare maggiori informazioni a riguardo. Di seguito, ecco il video condiviso sui social:

Quello che sappiamo su Shrek 5

Shrek 5 uscirà nelle sale il 23 dicembre 2026, un quarto di secolo dopo l’uscita sul grande schermo del film d’animazione originale. L’originale, che mette in scena l’idea del ‘vissero felici e contenti’ attraverso l’obiettivo di un orco incompreso e del suo gruppo di strampalati personaggi delle fiabe, è diventato un successo immediato con quasi 500 milioni di dollari al botteghino mondiale, nonché il primo vincitore in assoluto dell’Oscar per il film d’animazione. Il film ha ispirato tre sequel – Shrek 2 del 2004, Shrek Terzo del 2007 e Shrek e vissero felici e contenti del 2010 – e la serie spinoff Il Gatto con gli stivali.

Walt Dohrn e Conrad Vernon, veterani del franchise, dirigeranno anche questo quinto capitolo. Dohrn ha lavorato al secondo e al terzo film della serie come sceneggiatore e artista e al quarto come responsabile della storia e voce di Rumpelstilskin. Vernon ha invece diretto Shrek 2 e dà la voce all’Omino pandizenzero. Al momento non si hanno maggiori informazioni sulla trama del film, per cui non resta che attendere maggiori informazioni a riguardo.